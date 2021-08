Montalbano E., pascolo abusivo su terreni privati: i risvolti del procedimento

Il pascolo abusivo sui terreni privati ubicati a Montalbano Elicona si arricchisce di dettagli e nuovi elementi.

I fatti

Lo scorso 11 agosto è stato reso noto che il 50enne Fiore Giovanni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, il 47enne Fiore Franco, il 28enne Fiore Antonino, figlio di Fiore Giovanni sono stati tutti destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere, e il 79enne Fiore Antonino, padre di Giovanni e Franco, nonché nonno di Antonino, è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in regime degli arresti domiciliari.

I componenti dello stesso nucleo familiare, secondo quanto dichiarato dall’accusa, avrebbero posto in essere reiterate minacce di morte ed aggressioni in danno di alcuni proprietari di terreni di Montalbano Elicona procurando, in una circostanza, importanti lesioni ad un allevatore del luogo, con l’intento di appropriarsi dei terreni dei malcapitati al fine di trarne l’utilizzo per il pascolo abusivo delle proprie mandrie.

In particolare nella giornata del 7 febbraio 2021, i Fiore avrebbero aggredito, con calci e pugni, un allevatore del luogo tentando anche di colpirlo con un coltello e, brandendo un’ascia, lo avrebbero minacciato di morte qualora non se ne fosse andato dal proprio terreno. Nella stessa giornata, i quattro soggetti avrebbero inoltre aggredito, con strattoni, anche una donna di Montalbano Elicona ed anche in questa circostanza, brandendo un’ascia, l’hanno poi minacciata di morte qualora non avesse abbandonato il proprio terreno.

Le novità

Lo scorso lunedì 16 agosto, davanti al GIP – Dr Sidoti – che aveva emesso l’ordinanza di custodia cautelare, si sono svolti gli interrogatori di garanzia degli indagati Fiore Franco e del 28enne Fiore Antonino, difesi dall’avv. Sebastiano Campanella.

Fiore Giovanni, invece, è stato interrogato lo scorso venerdì presso il carcere di Termini Imerese per rogatoria.

Tutti gli indagati hanno respinto fermamente gli addebiti, fornendo una versione dei fatti assai difforme da quella proposta dalle persone offese e, a corredo, sono stati prodotti anche dei documenti.

In particolare, sono stati acquisiti due certificati medici del pronto soccorso di Patti, da cui risulta che proprio quel 7 febbraio 2021 Fiore Antonino e Fiore Franco (classe ’93) hanno riportato lesioni che, nel corso dell’interrogatorio, hanno addebitato alla persona offesa tale Arlotta Lorenzo, ritualmente denunciato per quei fatti.

Circostanza, questa, di cui il GIP non era a conoscenza, supportata da documentazione della Procura della Repubblica per cui risulta una pendenza a carico dell’Arlotta Lorenzo, denunciante di estorsione nei confronti dei Fiore, per lesioni aggravate e per violazione dell’art. 4 della legge sulle armi.

L’avv. Campanella ha quindi avanzato richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare e, sciolta la riserva con ordinanza oltremodo articolata e in attesa di altri risvolti probatori che possano far luce sulla vicenda, Fiore Antonino – classe ’93 e Fiore Franco sono stati sottoposti ad arresti domiciliari. Per Fiore Antonino (classe ’41), difeso dall’avv. Lorena Montagno, è stato disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa con la permanenza del braccialetto elettronico.

Avv. Sebastiano Campanella

“Ho già predisposto – aggiunge il legale Sebastiano Campanella – ricorso presso il Tribunale delle Libertà, al fine di contestare, con ulteriore produzione documentale, la gravità indiziaria”.