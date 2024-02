Barcellona, Uccio De Santis torna al Mandanici con la commedia “Non so che fare prima”

Il teatro Mandanici ospiterà stasera la commedia “Non so che fare”, con Uccio De Santis, Umberto Sardella e Antonella Genga.

L’attore e cabarettista pugliese torna a Barcellona dopo un anno, accompagnato dai volti storici del programma Mudù, Umberto Sardella e Antonella Genga, per essere protagonista di due ore di divertimento tra monologhi di vita vissuta, sketch di coppia, barzellette e un po’ di musica. Al centro della commedia, scritta da Uccio e Antonio De Santi, ci sono scene di vita quotidiana all’interno di una coppia tra i saldi dell’estate, la spesa al centro commerciale e la lotta tra moglie e marito per avere un po’ spazio nell’armadio, sperando di non trovare qualcuno nascosto dentro.