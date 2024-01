Speciale orientamento scolastico: la proposta formativa dell’IIS Medi di Barcellona VIDEO

L’Istituto Superiore Medi di Barcellona Pozzo di Gotto, diretto della professoressa Ester Lemmo, è il polo liceale della città del Longano e l’attività didattica si svolge nei plessi del PalaCultura, del Liceo Valli, di Sant’Antonino e del 24 maggio 2015 di Castroreale.

Ecco il video di presentazione dell’offerta formativa del polo liceale di Barcellona Pozzo di Gotto

Gli indirizzi di studio nell’offerta formativa dell’Istituto Superiore Medi di Barcellona sono i seguenti:

Liceo Classico ministeriale

Liceo Linguistico ministeriale

Liceo Musicale Castroreale

Liceo Scientifico ministeriale

Liceo Scientifico Biomedico

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

Liceo Scienze Umane ministeriale

Istituto Prof/le Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (IPSSAS)

Da lunedì 15 gennaio a venerdì 9 febbraio 2024, la segreteria dell’istituto rimarrà aperta, oltre che di mattina, anche nelle ore pomeridiane, dalle 15.00 alle 17.00, per consentire le iscrizioni degli studenti alle classi prime, per l’anno scolastico 2024/2025. L’apertura avrà luogo anche sabato 10 febbraio 2024 in orario antimeridiano, dalle 10.00 alle 12.00, e in orario pomeridiano, dalle 15.00 alle 17.00.