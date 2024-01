Speciale orientamento scolastico: la proposta formativa dell’IC Bastiano Genovese VIDEO

L’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese” si articola verticalmente attraverso la Scuola dell’Infanzia dei plessi Cairoli/Cattafi, Peter Pan, Destra Longano e Cannistrà ( Casa del Fanciullo- via Umberto I ), in 11 sezioni complessive; la Scuola Primaria dei plessi Cairoli e Destra Longano, in 21 classi; la Scuola secondaria di I grado B. Genovese, in 17 classi. Quest’ultima offre il percorso a indirizzo musicale, con classi di Chitarra, Flauto, Pianoforte e Violino.

Il modello strutturale, organizzativo e strategico si sviluppa, dunque, dalla scuola dell’Infanzia alla secondaria di I grado, secondo curricolo verticale unitario, ispirato ad una prospettiva olistica, su nodi tematici comuni e in termini di competenze specifiche istituzionali, cittadinanza consapevole, linguaggi formali e informali e non formali che puntano anche allo sviluppo a alla sensibilizzazione verso i valori formativi dell’arte, nelle sue diverse espressioni (pittura, decoro, realizzazioni grafiche, filmati e documentari, attività teatrali e scrittura creativa, propedeutica musicale, ensemble da camera, orchestra, musica per solisti, canto). Nel percorso educativo unitario, rilevante spazio è riservato alle discipline STEM, anche attraverso il potenziamento delle competenze logico-matematiche con coding e robotica, l’approfondimento dei contenuti scientifici attraverso esperienze laboratoriali in ambienti tematici e aule speciali. Particolare rilevanza assumono le competenze linguistiche, con percorsi interni finalizzati al conseguimento di certificazioni Trinity e Cambridge per la Lingua inglese e Delf per il Francese. Le competenze linguistiche maturate sono periodicamente rafforzate tramite Stage linguistici ed esperienze comunitarie, anche di Lingua spagnola. Dal prossimo anno si sta lavorando all’introduzione in una o due corsi della Lingua spagnola, come seconda lingua, subordinatamente all’autorizzazione dal parte dell’ufficio scolastico regionale.

Dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di I grado sono garantiti, con attività mirate e ricorrenti, la continuità didattica e l’orientamento, in vista del conseguimento degli step istituzionali ovvero i profili finali previsti per ogni segmento del curricolo verticale. Il recupero e il potenziamento degli interventi didattico informativi sono garantiti grazie ai progetti d’Istituto, a quelli nazionali ed europei (PON, PNRR, PN) sia per gli alunni con Bisogni Specifici sia per alunni stranieri, in una prospettiva prevalentemente inclusiva. Le attività motorie e sportive sono garantite già dalla scuola dell’Infanzia e della primaria; la scuola secondaria si impegna in gruppi sportivi di discipline diverse, anche attraverso le collaborazioni con associazioni del territorio ( Atletica, Tiro con l’arco, Rugby, Pallavolo) .La promozione delle eccellenze si sviluppa attraverso la partecipazione a Premi, Competizioni e Rassegne di tipologie diverse (Musica, Arte, Scrittura, Giochi matematici e logici, Sport). I locali e le attrezzature sono periodicamente migliorati e rinnovati grazie alle numerose candidature e realizzazioni di Progetti con fondi nazionali ed europei, oltre che agli interventi dell’Ente Locale, proprietario degli immobili e a finanziamenti anche regionali.

Galleria fotografica dei plessi scolastici