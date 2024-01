Speciale orientamento scolastico: la proposta formativa dell’IC Capuana Verga VIDEO

L’istituto comprensivo Luigi Capuana di Barcellona propone un’ampia offerta formativa nei plessi della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

L’Istituto, come sottolineato nel piano per l’offerta formativa, “intende formare giovani cittadini responsabili, rispettosi del prossimo, culturalmente curiosi, capaci di mettere a frutto la propria creatività tramite le competenze progettuali legate al problem solving ed aperti verso le nuove tecnologie. Persone che, oltre alle competenze disciplinari specifiche, possiedano un metodo di lavoro spendibile con profitto in contesti diversi. Persone che comprendano l’importanza di investire continuamente nella propria formazione ed abbiano gli strumenti culturali e metodologici per farlo, con lo scopo di dare il proprio fattivo e consapevole contributo alla società di cui fanno parte”.

Di seguito vi proponiamo una sintesi grafica del Ptof

Per conoscere ed approfondire i progetti dell’istituto potete cliccare su seguente link

https://padlet.com/foglianirosaria/scuola-secondaria-di-i-grado-g-verga-a8i5ferto081vh8t

A seguire potete visionare il progetto di restyling della piazza San Sebastiano presentata per un concorso di idee “La città che vorrei”, realizzato dai docenti Argurio e Saja