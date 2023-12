Aggressione in abitazione a Castroreale, scarcerato uno degli indagati

vverso l’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Barcellona P.G., il difensore – Avv. Sebastiano Campanella – ha interposto ricorso del riesame ex art. 309 cpp.. Ne è conseguita una corposa attività di investigazione difensiva del legale dell’uomo. L’avvocato, dopo aver sentito i familiari indicati dal suo assistito nell’interrogatorio di garanzia e i datori di lavoro dello stesso, ha acquisito anche diversa documentazione tra cui: messaggi di testo, messaggi vocali, video che attestavano la presenza dell’indagato a Comiso in quella giornata e in orari incompatibili con le accuse mosse verso di lui.