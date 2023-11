Castroreale, ricerche a tutto campo per rintracciare i due autori dell’aggressione ad una coppia all’interno della loro abitazione

I carabinieri della Compagnia di Barcellona hanno avviato serrate ricerche per rintracciare i due malviventi che si sono introdotti all’interno dell’abitazione di una coppia di Castroreale in via Umberto, ferendo gravemente alla mano il proprietario, che aveva reagito all’aggressione.

I due autori della rapina sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica scorso. Secondo i primi riscontri, ancora da verificare, avrebbero staccato il contatore della luce dell’abitazione, approfittando del momento di distrazione della coppia per fare irruzione nella casa, con il tentativo riuscito di poter via oggetti di valore e alcune banconote. L’uomo, 44enne titolare di un bar della paese, avrebbe reagito ed uno dei due malintenzionati lo ha colpito alla mano con un coltello, prima di darsi alla fuga. Il ferito è stato trasportato al Fogliani di Milazzo e successivamente a Palermo per intervenire sulla mano gravemente ferita.

Per rintracciare i due rapinatori sono stati raccolte le immagini delle telecamere a circuito chiuso del paese e della frazioni limitrofe e non si dispera di poter intercettare gli autori di questa azione criminale che ricorda il film Arancia Meccanica di Stanley Kubrick.