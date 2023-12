Inaugurati i murales per La via dell’Arte delle frazioni Gala, San Paolo e Cannistrà

La sinergia tra i cittadini e il supporto dell’Amministrazione Comunale a servizio della cultura e in particolare dell’Arte hanno dato vita a “La Via dell’Arte” che si estende in tutte le tre frazioni.

Lo scorso sabato 16 dicembre è stata inaugurata l’ultima iniziativa culturale a cura dell’Associazione Culturale Cannistrà, dell’Associazione Culturale San Paolo e del Comitato cittadino di quartiere Gala.

L’iniziativa, ideata da Tonino Privitera con il placet del suo presidente Vincenzo Mirabile e sostenuta dall’Assessore Giuseppe Benvegna e Viviana Dottore, si è estesa anche alle frazioni collinari.

Il tour inaugurale, partito dalla Chiesa Antica di Gala si è diretto al murales di Mimmo Ciarrotta, realizzata davanti alla Chiesa di più recente costruzione di Gala, per poi fare tappa nei pressi del Museo Epicentro dove i mastri Nino e Salva Abbate hanno realizzato tre diversi murales, accogliendo gli ospiti in una visita al Museo.

GUARDA LA DIRETTA DELL’INAUGURAZIONE CON LA PRESENZA DEL SINDACO

“Per la nostra frazione è sempre emozionante mettere in campo eventi culturali di questo tipo, a maggior ragione se a fare da padrona è la sinergia con i cittadini, appartenenti anche alle frazioni limitrofe. – ha aggiunto Nino Manuri, il Presidente del Comitato cittadino di Gala – Sentire il professore Saja parlare di Gala come di un luogo prezioso e guardare le opere di Mimmo Ciarrotta e Nino Abbate ci ha riempito di orgoglio. Speriamo sia il primo passo verso un arricchimento per la comunità e una buona base per essere volano di turismo. Un plauso va certamente a chi ha creduto n questa iniziativa, a chi l’ha ideata e a tutti noi che l’abbiamo accolta e realizzata“.

La Via dell’Arte ha portato, quindi, i partecipanti a San Paolo dove si è potuta ammirare l’opera di street art di Nicolò Amato o Nessun Nettuno per giungere poi alla Scalinata dei sogni di Cannistrà, dove è stato proiettato il video “La Via dell’Arte”, realizzato dal regista Graziano Molino, anch’egli originario di Gala, una delle tre frazioni coinvolte nel progetto.

Quindi, è stato ufficialmente inaugurato il murales dedicato ad Agitu Ideo Gudeta, l’opera, realizzata dall’artista Andrea Sposari che cattura la vitalità, la forza e la gentilezza che erano caratteristiche distintive di Agitu. I dettagli vividi e i colori vibranti rendono omaggio a una donna straordinaria e alla sua eredità che continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta.

Durante l’evento, il presidente dell’Associazione Culturale Cannistrá, Vincenzo Mirabile, ha affermato: “Questa via si propone di essere un museo a cielo aperto, arricchendo la vita culturale delle comunità locali e attirando visitatori appassionati d’arte. L’Associazione desidera esprimere profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, compresi gli artisti, i collaboratori, i sostenitori e soprattutto la comunità di Cannistrá di cui faccio parte. Il murales e la futura Via dell’Arte rappresentano un omaggio tangibile all’impegno di Agitu Ideo Gudeta e segnano un nuovo capitolo nella crescita culturale di Cannistrá. L’Associazione è entusiasta di continuare a promuovere la cultura, l’arte e la solidarietà all’interno della comunità“.