Via al Progetto NHSMUN al IIS “Medi” di Barcellona

Avviato all’Istituto di Istruzione Superiore “Medi” di Barcellona Pozzo di Gotto, anche per l’anno scolastico 2023/24, il Progetto NHSMUN (National High School Model United Nations), percorso di alta formazione in negoziazione internazionale che condurrà gli studenti partecipanti al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, a New York, dall’11 al 18 marzo 2024.

L’obiettivo è fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per poter agire da veri e propri delegati nelle commissioni ONU, attraverso lo studio di nozioni essenziali sul funzionamento delle Nazioni Unite, i principi di diritto internazionale e la realtà socio-politico-economica dei paesi che si rappresenteranno.

Il “Medi”, dopo il successo della prima edizione nel marzo 2012, ripropone ogni anno il progetto NHSMUN, con la consapevolezza del grande valore del programma. Ne è fortemente consapevole il Dirigente Scolastico dell’IIS Medi dr. Ester Elide Lemmo, che ribadisce l’importanza del prestigioso progetto “ un percorso di alta formazione che si aggiunge alle innumerevoli attività europee che hanno contraddistinto il Medi nell’ultimo decennio e che valica i confini europei per proiettarsi in un panorama internazionale”.

I 26 allievi partecipanti, provenienti dalle classi quarte del Medi (precisamente 4A e 4B del Liceo Classico e 4C-4D e 4F del Liceo Scientifico) hanno appena iniziato un percorso di formazione che arricchirà il loro bagaglio culturale di nozioni di Diritto internazionale e Macroeconomia.

In particolare potranno approfondire la conoscenza dell’ONU (nascita e struttura), impareranno cos’è un MUN (in cosa consiste una simulazione diplomatica e quali sono i suoi aspetti didattici) nonché le regole di procedura di una simulazione all’Onu, come si redige e come si presenta un position paper, ovvero il documento oggetto della risoluzione diplomatica. Inoltre effettueranno un’analisi storico-politica del Paese che andranno a rappresentare, il suo ordinamento costituzionale, la sua evoluzione in epoca recente, le linee guida della sua politica internazionale, i suoi aspetti macroeconomici e i suoi rapporti con l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Inoltre l’esperienza formativa avrà valore di PCTO, con la tutor interna, docente di lingua Inglese, prof.ssa Nunziata Cinzia Livoti, formatrice nonché guida a New York sarà Chiara Maio, laureata in Economia, collaboratrice dell’Ideagorà di Catania, società promotrice del progetto e intermediaria tra l’Istituzione Scolastica e il Model UN, con cui il Liceo ha stipulato un protocollo d’intesa (Presidente: Stefano Rapisarda; vicepresidente: Giuseppe Guglielmino).

“Diverse le finalità del progetto – precisa la docente referente prof. Maria Anversa Grasso– dal potenziamento delle abilità linguistico-comunicative in lingua inglese all’applicazione delle nuove tecnologie, alla multiculturalità, nel confronto che avranno i partecipanti con studenti provenienti da ogni parte del mondo, all’acquisizione di competenze specifiche di comunicazione e negoziazione e soprattutto di “speech and Public Speaking”. Nello specifico i partecipanti impareranno a scrivere una risoluzione (struttura, forma e contenuto di una risoluzione e di un report) ed anche ad esporre le proprie argomentazioni, mettendo in gioco tutte le abilità linguistiche (speaking, listening, reading, writing).