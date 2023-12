Nuovi Presepi: al Museo Epicentro, “Stella Migrante”, installazione di Nino Abbate e Salva Mostaccio

22 dicembre 2023 ore 18.30, studio d’Arte Epicentro Gala di Barcellona

Nuovi Presepi e L’installazione “Stella Migrante” realizzata dagli artisti Nino Abbate e Salva Mostaccio, che sarà presentata venerdi 22 dicembre 2023 alle ore 18.30, allo Studio d’arte Epicentro a Gala di Barcellona Pozzo di Gotto. E’ un’opera di ricerca sul filone dell’arte presepiale, una rappresentazione non tradizionale, ma contemporanea.

I due artisti indagano sui problemi sociali in tema dell’emigrazione dei popoli in cerca di una nuova luce. Questo è un momento propizio di riflessione in occasione delle festività di Natale. Storicamente la nascita di Gesù Bambino, il “nuovo messia”, cosi lo aspettavano i popoli in terra santa a betleme, era una luce che rappresentava anche la libertà dei popoli che a tutt’oggi dopo millenni sono ancora oppressi da guerre e carestie da chi li governa.

La gente fugge dalla sua terra nativa seguendo i cieli stellati, o meglio la “Stella Prescelta” che li dovrebbe condurre alla luce, ma non è sempre cosi, emigrano nella loro povertà e non sono fortunati come i Re Orientali, ricchi di doni che seguendo la Stella sono giunti al nuovo messia, le tradizioni non vanno dimenticate, ci danno sempre o ci tolgono qualcosa.

Oggi la gente fugge dalla sua terra nella sua povertà e paura, senza doni e con la tristezza nel cuore in cerca di un futuro migliore che non tutti riescono a trovare tra percorsi pericolosi di terra e mari.

Il mare è custode di questo dramma e morte, uomini, donne, bambini, la luce dei sogni infranti.

Chi governa dovrebbe meditare su queste morte. Gesù Bambino è una luce di pace, i popoli migranti cercano la luce e la pace.

L’istallazione Di Nino Abbate e Salva Mostaccio è realizzata con materiali vari: Legno, marmo, ossidiana, terracotta, colori, si avvale anche di un testo poetico e di un video.

Si può visitare fino al 7 gennaio 2024 dalle ore 16,00 alle ore 19.00. ingresso libero.