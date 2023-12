Barcellona, con il cartellone del teatro presentati gli eventi culturali di Natale: in settimana anche il programma completo per gli eventi di fine anno

L’amministrazione Calabrò presenterà nei prossimi giorni il calendario completo degli eventi in programma in occasione delle festività natalizie, organizzati grazie anche ai 35 mila euro di finanziamento della Regione Siciliana e alla collaborazione di imprenditori e commercianti di Barcellona.

Già dal 6 dicembre e per tutto il mese fino all’Epifania 2024 l’assessore alla Cultura Angelita Pino, ha predisposto anche un calendario di iniziative culturali che spaziano dagli spettacoli alle mostre, ad incontri in libreria, fino al trenino di Babbo Natale e ad eventi di beneficenza. L’assessore Pino, che nei giorni scorsi ha presentato la nuova stagione del Teatro Mandanici ricca di spettacoli di rilievo nazionale, ha sottolineato come tutti gli eventi del cartellone culturale siano a costo zero per l’amministrazione e siano ad ingresso gratuito.

“Nel ringraziare i colleghi assessori con i quali, come si vedrà nei prossimi giorni, abbiamo allestito un calendario di eventi di primo piano – afferma Angelita Pino – non posso non esprimere soddisfazione anche per il programma di iniziative culturali che è frutto della collaborazione con le associazioni e gli artisti barcellonesi. E’ un programma che offre eventi e spettacoli per tutti, per le famiglie, ma anche per i più piccoli e prevede anche iniziative di solidarietà. L’obiettivo è far vivere le feste in un clima di serenità con un’offerta variegata. Ci saranno mostre, spazi per l’artigianato e la tradizione, spettacoli, incontri nelle biblioteche ed il trenino per scoprire le bellezze di Barcellona. Sono eventi ai quali teniamo in modo particolare, perché siamo riusciti a realizzarli senza gravare sul bilancio e con la collaborazione di associazioni e artisti che hanno voluto fare la loro parte”.

L’assessore Angelita Pino è tornata sul cartellone della stagione teatrale al Mandanici presentata nei giorni scorsi. “Anche questa sarà a costo zero per l’amministrazione e voglio ribadire con orgoglio che se gli spettacoli sono tutti di spessore e di attrattività è grazie al lavoro che abbiamo fatto nel 2023, secondo criteri di economicità, puntando su spettacoli che hanno registrato il sold out, riportato il pubblico in teatro e portato il nome del Mandanici in tutta Italia. Grazie a quest’opera di promozione possiamo raccogliere i frutti con un calendario 2024 altrettanto ambizioso e che riscuoterà il favore del pubblico. Abbiamo investito sulla qualità e sul personale e i risultati si vedono”.

Il cartellone degli eventi culturali.