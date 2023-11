Il Premio Civitas Europa 2023 ha arricchito il suo palmares con tante eccellenze del territorio

L’ultima edizione del Premio Civitas Europa 2023 ha confermato la bontà di una formula ideata nel 2018 dal direttore del periodico Sicilia Occidente Mario Alizzi, che vuole premiare personalità distintesi a livello nazionale ed internazionale, partendo dal comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

L’evento, che si è svolto nella sala auditorium del Parco “Maggiore la Rosa”, ha visto anche quest’anno nella sua quinta edizione, una buona partecipazione di pubblico nel corso dal lungo pomeriggio, in cui insieme a Mario Alizzi erano presenti sul palco per le premiazioni il dott. Attilio Andronico e il prof. Saverio Donato.

Hanno ricevuto il premio nella sezione ARTE E CULTURA Salvo Currò, Santi Currò, “Nemo”; Stefano Cartesio per Pittura e Scultura e Valentina Certo per la Scrittura. L’attore e regista Giuseppe Pollicina è stato premiato per il teatro, mentre il gruppo “Atmosfera blu” per la musica.

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, presente all’evento, ha premiato alla memoria il biologo barcellonese di fama internazionale Sebastiano Genovese, consegnando il premio alla figlia Sara. Nella sezione PROFESSIONE ED IMMAGINE il premio è stato assegnato Fabio Pittalà, l’ingegnere originario di Terme Vigliatore che contribuirà a rendere più veloce la fibra ottica.

Per EDITORIA, LIBRI E STAMPA il riconoscimento è andata a Pippo Lo Cascio, Domenico Catania ed al rotocalco “Bella Sicilia ”. Un secondo premio alla memoria, questa volta nello sport, è stato assegnato al compianto Francesco Pagano, che è stato tra i promotori del ciclismo a Barcellona e nel comprensorio messinese, mentre tra gli atleti in attività sono stati premiati Martina Calabrò (Taekwondo), Salvatore Busurgi (Jiujitsu), Bruno Giordano (Tiro con l’Arco), Simone Sanò (Ciclismo) e Giada Settineri (Judo).

Un riconoscimento è infine andato al Club Radio Barcellona PG., associazione di volontariato impegnata nell’attività di protezione civile nel comprensorio di Barcellona.

Non è stato possibile consegnare il “Premio Speciale” allo scrittore Carmelo Aliberti, che per impegni imprevisti non era presente, ma che ha inviato un messaggio di graditissimo ringraziamento e delle parole di apprezzamento per la originale iniziativa. che dà lustro alla Città di Barcellona PG e, quindi, i suoi più sentiti auguri per i prossimi anni agli organizzatori.