“Chi è senza peccato …” per la XVII Giornata Europea di lotta contro la tratta di essere umani

L’associazione Penelope, ente antitratta promotore del progetto “Nuvole r/evolution”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, che gestisce gli interventi di emersione dei fenomeni di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo e la presa in carico delle vittime, nell’ambito delle province di Messina e di Catania in occasione della ricorrenza della XVII Giornata Europea di lotta alla tratta degli esseri umani promuove per giovedì 19 ottobre 2023, a partire dalle ore 09.30 un evento pubblico di presentazione della campagna sociale “Chi è senza peccato….”mirata a sensibilizzare le imprese produttive del territorio, le amministrazioni locali e la società civile sui fenomeni di grave sfruttamento lavorativo sul territorio dell’area tirrenica della provincia di Messina e a promuovere strategie di contrasto e inclusione sociale delle vittime.

In particolare, la campagna prevede il coinvolgimento delle aziende del territorio nell’offerta di opportunità di inserimento lavorativo per migranti identificati quali vittime di grave sfruttamento lavorativo e in carico all’associazione nell’ambito di programmi di protezione sociale ex art. 18 e 22 del Testo Unico Immigrazione.

Ciascuna azienda potrà offrire la disponibilità all’assunzione di uno o più migranti vittime di grave sfruttamento lavorativo indicando le eventuali qualifiche, profili e/o competenze richieste, contribuendo in tal modo a promuovere una immagine inclusiva e positiva del mondo produttivo, sanando

A fronte di tale impegno, oltre al ritorno di immagine legato alla scelta di responsabilità sociale, all’azienda sarà fornito:

•da parte dell’associazione, attraverso il progetto Nuvole r/evolution, l’accompagnamento

all’inserimento dei soggetti interessati nell’ambito dell’azienda, con possibilità, ove necessario, di finanziare un’attività di stage pre-formativo di accesso di 1 mese per facilitare l’inserimento del destinatario nel contesto produttivo dell’azienda;

•da parte dei Comuni aderenti l’individuazione di incentivi sottoforma di sgravi/esenzione di tributi locali

in favore delle aziende che aderiranno al progetto.

L’evento si svolgerà presso i locali del Piano Nobile di Palazzo D’Amico, a Milazzo, via Marina Garibaldi 153.