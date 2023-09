Due ballerine del centro formazione danza “L’Antonuccio” ammesse all’Accademia della Scala di Milano

Le ballerine Chiara Bucolo e Maria Francesca Campo, che si sono formate presso il centro formazione danza “L’Antonuccio” di Barcellona Pozzo di Gotto, sono state ammesse alla prestigiosa Accademia del Teatro alla Scala di Milano.

Le porte della prestigiosa accademia si apriranno per la danzatrice barcellonese Chiara Bucolo e la danzatrice di Santa Lucia del Mela Maria Francesca Campo, allieve della prof. Rosalba Antonuccio. Le due ballerine hanno superato le rigide selezioni per l’ammissione al triennio di primo livello in danza classica ad indirizzo didattico analitico. Le audizioni, che si sono svolte lo scorso marzo, hanno individuato una ristretta cerchia di allievi (appena 20) scelti per le ottime doti fisiche e l’adeguata preparazione tecnica e teorica. Per le ragazze si realizza uno dei loro sogni più grandi che ha reso “L’Antonuccio” orgogliosa del lavoro svolto con le proprie allieve.