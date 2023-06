L’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Messina promuove l’artista barcellonese Mariano Pietrina

Le classi seconde dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Messina hanno consegnato al professore Cristelli, presidente dell’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto città, gli elaborati autografi prodotti con diverse tecniche artistiche dagli alunni, dopo aver visitato la città di Barcellona Pozzo di Gotto con il Parco Museo Jalari e le opere di Mariano Pietrini, ideatore di tutte le sculture presenti in contrada Maloto.

La scuola messinese guidata dal Dirigente Scolastico Pietro Ruggeri aveva infatti sposato la proposta dall’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto città con l’itinerario sul patrimonio culturale di Barcellona Pozzo di Gotto e di Castroreale.

Il Professore Rosario Andrea Cristelli insieme alla collega insegnate di Storia dell’Arte Maria Contarino avevano predisposto accuratamente l’itinerario e curato l’approfondimento artistico grazie anche alla preziosa collaborazione della professoressa Francesca Cutugno.

Gli alunni hanno studiato e approfondito il linguaggio artistico di Mariano Pietrini attraverso un approfondimento disciplinare in aula che ha visto la produzione di acquerelli, disegni a pastello, matite ed elaborati con tecnica mista che verranno messi in mostra presso la sede di GALLERIA PROgetto Città di Piazza Stazione, 17 durante gli eventi che si svolgeranno in memoria dell’artrista barcellonese, cultore del bello e della sua filosofia.

La famiglia Pietrini ringrazia l’I.C. Salvo D’Acquisto per l’interesse mostrato e il Prof. Cristelli per l’impegno profuso da sempre nella promozione dell’artista Mariano Pietrini con GALLERIA PROgetto CITTA’ luogo frequentato anche in vita dall’artista stesso che era stato primo firmatario e sostenitore dell’evento internazionale “Obiettivo Expo 2015“ come tutor della grandi tele realizzate con centinaia di studenti della città, esposte a Milano nel 2015 durante la manifestazione internazionale e successivamente acquisite dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto come Patrimonio Culturale contemporaneo della città, grazie all’allora Sindaco Roberto Materia e Assessore alla Cultura Ilenia Torre oggi esposte nell’Aula Consiliare e pre-consiliare.