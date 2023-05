Barcellona, un sabato dedicato all’arte: donato un quadro per Sebastiano Tusa e aperte le mostre al Villino Liberty e nella Galleria Civica

E’ stato un sabato culturale dedicato alla pittura quello che hanno vissuto i tanti amanti dell’arte di Barcellona Pozzo di Gotto, con alcuni appuntamenti realizzati con l’obiettivo di provare ad unire le tante anime della realtà attive nella città del Longano. Lo ha ribadito nei suoi interventi l’assessore Angelita Pino, che ha partecipato a tre interessanti appuntamenti.

La consegna del quadro dedicato a Sebastiano Tusa

Il villino Liberty di via Roma ha ospitato la cerimonia in ricordo del prof. Sebastiano Tusa, con la svelatura di un dipinto realizzato dalla pittrice Caterina Barresi, donato alla Pro Loco Manganaro e consegnato gratuitamente all’amministrazione per esporlo nella sala della palazzina diventata sempre di più il centro della cultura barcellonese.

Alla cerimonia, introdotta dal presidente della Pro Loco Manganaro, Salvatore Scilipoti, che ha descritto la figura dell’archeologo siciliano, ha partecipato anche la moglie Valeria Li Vigni, presidente della Fondazione Sebastiano Tusa, che ha ricordato il legame di Tusa con Barcellona Pozzo di Gotto ed ha risposto alle domande della giornalista Flaviana Gullì su alcuni aspetti privati del professore.

Sono interventi per i saluti anche il sindaco Pinuccio Calabrò, l’assessore alla cultura Angelita Pino ed il giudice Franco Cassata, che ha ricordato alcuni aneddoti inediti durante la cena organizzata in occasione della visita a Barcellona di Sebastiano Tusa nel luglio 2018.

L’inaugurazione della mostra “Suggestioni d’arte”

Nel corso del pomeriggio si è tenuta l’inaugurazione della mostra di pittura, scultura e fotografia “Suggestioni d’arte”, allestita nei saloni della galleria Seme d’Arancia.

L’assessore Angelita Pino ha tagliato il nastro insieme alla presidente del Filicusarte Caterina Barresi ed al presidente dell’Ars Vivendi Vito Natoli, che insieme ad un nutrito gruppo di artisti indipendenti, non legati direttamente alle due associazioni, hanno messo in atto un progetto di collaborazione, sostenuto dall’assessore alla cultura, per unire le forze del mondo della cultura, promovendo insieme le diverse forme dell’arte, con uno rinnovato spirito di collaborazione.

La mostra sarà aperta fino al 4 giugno dalle 17 alle 20.

La mostra di pittura “Il fuggitivo Ulisse” dell’Agave Blu

Il villino Liberty di via Roma sta ospitando invece la mostra d’Arte contemporanea itinerante “IL FUGGITIVO ULISSE”, con le opere degli artisti dell’Agave Blu, che sempre sabato pomeriggio si sono incontrati con l’assessore alla Cultura Angelita Pino, per presentare la loro iniziativa, che ha la caratteristica di consentire un viaggio attraverso l’Italia. Come ricordato dal promotore del progetto Agave Blu Sebastiano Giunta, gli artisti che hanno aderito negli anni risiedono in diverse regioni italiane, rendendo così unica ogni esposizione di opere. La mostra sarà visitabile fino al 5 giugno.