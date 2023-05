Barcellona, sabato 27 maggio sarà ricordato il prof. Sebastiano Tusa: la Pro Loco donerà un quadro esposto nella sala del Villino Liberty

La Pro Loco Manganaro e l’amministrazione comunale hanno organizzato sabato 27 Maggio alle 11 presso i locali del Villino Liberty Foti-Arcodaci, un’iniziativa per ricordare il prof. Sebastiano Tusa, uno dei siciliani contemporanei più illustri che aveva origini barcellonesi.

La manifestazione prevede gli interventi di Valeria Li Vigni Tusa, presidente della Fondazione Sebastiano Tusa, del sindaco Pinuccio Calabrò, dell’assessore alla cultura Angelita Pino, di padre Tindaro Iannello, del giudice Franco Cassata, di Salvatore Scilipoti, presidente della Pro Loco Manganaro e della giornalista Flaviana Gullì. Nel corso dell’evento sarà consegnato alla città il dipinto con un ritratto di Sebastiano Tusa, realizzato dalla pittrice Caterina Barresi, che rimarrà esposto nelle sale del Villino Liberty.

Sebastiano Tusa era archeologo, docente universitario, soprintendente del Mare e Assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, ruolo che ricoprì fino alla sua tragica morte in un’incidente aereo in Africa. Da bambino aveva frequentato la casa materna di Barcellona, in un antico palazzo della via Mandanici e tanti erano i suoi ricordi nella Città del Longano, che aveva visitato pochi mesi prima della sua morte da assessore regionale per inaugurare la targa in ricordo di Aldina Cutroni Tusa, su iniziativa della Pro Loco Manganaro nel luglio del 2018.