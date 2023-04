“La violenza in un click” il nuovo saggio della psicologa Carmela Mento e del sociologo Francesco Pira sul Revenge Porn

Fresco di stampa, nelle edizioni FrancoAngeli, è arrivato in tutte le librerie italiane il nuovo lavoro della psicologa Carmela Mento e del sociologo Francesco Pira il libro dedicato al fenomeno, purtroppo diffuso, della diffusione online. non consensuale di immagini e video intimi. Un fenomeno detto anche ‘pornovendetta o revenge pornography. originato da alterate relazioni di coppia che trova oggi ampio margine in rete, dove queste immagini viaggeranno senza la possibilità di essere eliminate. Queste dinamiche conducono a forti disagi emotivi nella vita di chi ne è vittima e non sono rari i fenomeni di sofferenza mentale che presentano alto rischio suicidario.

“Ci siamo soffermati hanno spiegato gli autori i professori Carmela Mento e Francesco Pira – sulle vie da cui originano questi fenomeni in un’ottica informativa e preventiva che passa da una lettura sociologica del fenomeno di comunicazione social online, agli aspetti psicologici delle dinaliche relazionali e dell’intimità di coppia, fino ai risvolti giuridici e forensi. L’obiettivo -concludono- è quello di consentire al lettore di riuscire a riconoscere modelli e atteggiamenti disfunzionali e prevenire dinamiche altamente lesive dell’immagine, della moralità e dell’intimità delle persone”.

La prefazione è firmata da Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale e fondatore dell’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la tutela delle Persone dei minorenni e della famiglia), la postfazione è di Paolo Capri, Presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, Ordinario di Psicologia clinica Università Europea di Roma. Il testo è arricchito oltre ai lavori di Francesco Pira sull’estremizzazione delle relazioni online, e di Carmela Mento dai contributi delle psicologhe cliniche Maria Catena Silvestri, Martina Praticò e della Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Agata Spadaro, sulle alterazioni dell’intimità di coppia e le conseguenze psicologiche delle vittime di revenge porn, e di Maria Teresa Collica, Professore Associato di Diritto Penale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, sulla risposta penale al fenomeno.

Carmela Mento è Professore Associato di Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Messina, Docente in Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie. Psicologa e Psicoanalista ad indirizzo Junghiano, Consulente e Supervisore clinico presso l’Unità di Psichiatria del Policlinico di Messina. È autrice di testi ed articoli scientifici in tema di Diagnosi psicologica ed intervento riabilitativo in Salute Mentale e di genere.

Francesco Pira è Professore Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi e insegna comunicazione e giornalismo presso l’Università degli Studi di Messina, dove è Delegato del Rettore alla Comunicazione e Direttore del Master in “Esperto in Comunicazione Digitale per la Pubblica Amministrazione e l’Impresa”. E’ autore di saggi e articoli scientifici sul rapporto tra pre-adolescenti e adolescenti e nuove tecnologie.