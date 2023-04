24liveSchool, il coro dei Piccoli cantori di Barcellona Pozzo di Gotto

Main sponsor di 24live School

Musica, amicizia, gruppo, crescita: queste sono le parole che descrivono al meglio l’esperienza di un coro. Infatti, al contrario di come si possa pensare, il coro non ha come unico obiettivo imparare a leggere uno spartito e a cantarlo, ma soprattutto consente di sintonizzarsi con gli altri coristi, formando uno stretto legame all’interno del gruppo. Un chiaro esempio di questo rapporto si può riscontrare nel coro di voci bianche dei Piccoli cantori di Barcellona Pozzo di Gotto. Il coro, fondato dal direttore Salvina Miano nel settembre del 1999, è nato con l’intento di promuovere l’educazione musicale e corale tra i giovanissimi del territorio e fino ad oggi ha partecipato a rassegne, festival, corsi di formazione e concorsi a livello nazionale e internazionale. Infatti è riuscito a raggiungere numerosi traguardi, tra i quali i più importanti sono il primo posto nelle categorie voci bianche e junior nel concorso nazionale del “Garda in coro” a Malcesine (2017), il primo posto nella categoria voci bianche, il terzo nella categoria “Sacro” nel concorso internazionale Guido D’Arezzo (2018) e, più recentemente, il primo premio nelle categorie voci bianche e femminili alla 55° edizione del concorso nazionale di Vittorio Veneto. Inoltre il coro ha preso parte ad altri progetti di natura non competitiva, come il Coro Ruvo Festival in Puglia, il concerto al teatro Politeama di Palermo per le scuole dalla materna fino alle superiori e la registrazione della colonna sonora della famosa serie della RAI “Mare fuori”.

Tra le varie esperienze quella maggiormente apprezzata dai coristi è stato il concorso di Vittorio Veneto. Dalle interviste è emerso che l’esperienza del concorso nazionale non ha soddisfatto i coristi solo per la vittoria conseguita nelle due categorie, ma soprattutto per lo stretto legame che si è creato nel gruppo di voci miste. La città di Barcellona, per quanto è stato possibile, ha sempre cercato di aiutare il coro per sostenere le spese dei viaggi e consentendo di realizzare concerti in diversi luoghi: il teatro Mandanici, le chiese di Santa Maria e dei Cappuccini e il convento di sant’Antonino. Continuano a essere elaborati nuovi progetti per il futuro, come la partecipazione alla rassegna a Montecatini in Toscana aperta ai cori delle scuole superiori.

Emma Valenti

Lorenzo Genovese

2 a CS IIS Medi Barcellona P.G