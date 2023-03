Barcellona, presentato il programma di eventi della Settimana Santa e del Villino Liberty

L’assessore alla Cultura Angelita Pino ha presentato il programma di eventi culturali e religiosi per la Settimana Santa, che si intrecciano con il cartellone del Museo Urbano Temporaneo del Villino Liberty.

Teatro, musica, tradizioni e cultura saranno protagonisti di diversi momenti descritti nel dettaglio dall’assessore nel corso della presentazione, sottolineando la volontà dell’amministrazione di valorizzare un periodo dell’anno tra i più sentiti dai barcellonesi, molto legati ai riti della Pasqua. Nel corso dell’incontro è stato sollevato il problema della manutenzione delle Varette che sono in condizioni critiche. L”assessore Pino ha garantito il suo impegno per dare una soluzione alla questione.

Il progetto del Museo Urbano Temporaneo, già annunciato nei giorni scorsi anche attraverso 24live, è stato illustrato ricordando gli appuntamenti distribuiti in un mese di eventi. Un aspetto sottolineato dall’assessore Angelita Pino e dal presidente della Genius Loci Bernardo Dell’Aglio, è quello di coinvolgere non solo i soci delle associazioni culturali, ma soprattutto i cittadini ed i giovani, per riaccendere il piacere di vivere la città che negli ultimi anni, complice anche il Covid, si è un pò perso.

Il presidente della Pro Loco Manganaro Salvatore Scilipoti ha annunciato, infine, due eventi che si terranno a maggio, una mostra sul pittore Filippo Minolfi e la donazione di un quadro dedicato a Sebastiano Tusa, nell’ambito di un incontro per ricordarne la figura.