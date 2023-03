Barcellona, un tombino all’angolo tra via Immacolata e via Garibaldi è diventato un pericolo per i pedoni

Diversi lettori di 24live hanno segnalato da alcuni giorni il pericolo rappresentato da un tombino in cemento, sul marciapiede all’angolo tra via Immacolata e via Garibaldi.

“Da circa 1 mese – scrivono i lettori – c’è un tombino di cemento tutto demolito e per segnalare il rischio per i passanti, i residenti hanno inserito all’interno un ramo di arancio che si sta facendo giorno dopo giorno più grande. Proprio accanto la tombino c’è anche la passarella per scendere con i passeggini e naturalmente anche disabili. Diverse persone, per una disattenzione, sono cadute con il rischio di subire conseguente alla loro incolumità. Auspichiamo un intervento di manutenzione in tempi brevi da parte degli uffici comunali”.