24live Beauty: la guida di PB Profumerie ai trend per il nuovo anno

Le tendenze e i nuovi fenomeni del mondo della bellezza rientrano nella più ampia cornice dell’universo “moda”: se in tempi passati a dettare e scandire i ritmi erano l’industria e i brand stessi, oggi si inverte la linea.

La diffusione di sempre più seguiti beauty trend si collega al mondo del web e, più nello specifico, dei social network: bacheche Pinterest, TikTok e Reel virali, comunicazione diretta agli utenti che ha l’effetto di diffusione sempre più massiccia di modi inediti e creativi di concepire il beauty.

Di questo e tanto altro abbiamo parlato in una nuova puntata di “24live Beauty”, ospiti di PB Profumerie, in compagnia della beauty consultant Francesca Conti.

I beauty trend in per il 2026

Diverse le tendenze da considerare per il nuovo anno: dalle basi naturali, con fondotinta che integrano sempre più attivi skin-care al loro interno, rispondendo all’esigenza di un trucco che non vuole coprire, ma definire, esaltando le caratteristiche naturali.

A questo proposito, PB Profumerie ci ha spiegato come scegliere il fondotinta più adatto alle proprie esigenze.

Sulla stessa scia si prosegue nell’utilizzo del blush, che sia in polvere o liquido, con una predilezione per i colori freddi, sui toni del rosato, che rendono l’aspetto più fresco.

Infine, per l’anno nuovo ci si ispira alle star con il look da “messy girl”, disordinato ma di classe, alla Serena van der Woodsen in Gossip Girl o i metallizzati dai colori glaciali, in voga grazie alla cantante Zara Larsson, che gioca con un trucco audace, ma che non mira alla perfezione.

24live Beauty: il nuovo appuntamento con PB Profumerie

“24live Beauty” ritorna con un nuovo appuntamento mensile per accompagnare gli utenti alla scoperta delle ultime tendenze beauty e dei consigli degli esperti per un viaggio nel mondo del beauty a 360 gradi.

Nel raccontare le ultime prospettive in fatto di bellezza del 2026 ci siamo affidati a Francesca Conti, beauty consultant delle profumerie Principato & Bonanno, approfittando dell’esperienza in fatto di consulenza che da anni caratterizza il lavoro di PB. Un lavoro fatto di studio, competenza e risposte personalizzate, studiate sulle esigenze dei singoli clienti.