Barcellona, assegnazione delle supplenze annuali nelle nuove Gps: docente vince il ricorso contro il sistema dell’algoritmo

Il Giudice del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, Dott.ssa Aurora La Face, con Ordinanza del

06/03/23, ha accolto il ricorso cautelare proposto dagli Avv.ti Tiziana Rotondo e Gianluca Pantano,

del Foro di Barcellona P.G., nell’interesse di una docente che, nell’assegnazione delle supplenze

annuali nelle GPS, si era vista illegittimamente sopravanzata da colleghi collocati in graduatoria in

posizione successiva alla sua e con un punteggio notevolmente più basso a causa dell’ “algoritmo”

di cui al DM 112/2022 utilizzato dal Ministero.

Il Giudice ha così ordinato all’Amministrazione resistente di attribuire alla ricorrente, per l’anno

scolastico 2022/2023, un incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche presso

un’istituzione scolastica tra quelle indicate in domanda.

“Il nuovo sistema automatizzato, che nelle intenzioni del Ministero doveva servire per gestire la formazione delle graduatorie e l’assegnazione delle supplenze nella Scuola Pubblica Italiana, in modo più veloce, trasparente ed imparziale, nei fatti – affermano i legali Tiziana Rotondo e Gianluca Pantano – si è rilevato portatore di grandi iniquità, assegnando cattedre a docenti con punteggi e posizioni inferiore rispetto agli aventi diritto”. In attesa di vedere quali accorgimenti e modifiche apporterà il Ministero all’algoritmo che gestirà la prossima tornata di nomine per le supplenze del nuovo anno scolastico. Il Tribunale di Messina ha precisato che la circostanza che l’assegnazione degli incarichi sia avvenuta sulla base di una procedura gestita da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, non significa di per sé ritenere corretto l’esito della procedura, rimanendo in capo all’organo amministrativo il dovere di svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo.

I legali hanno immediatamente notificato all’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina l’Ordinanza

in esame e quest’ultimo ha provveduto a dargli attuazione, emettendo il Decreto di incarico alla docente con decorrenza giuridica dal settembre 2022 fino al termine delle attività didattiche.