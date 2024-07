Barcellona: fissata per il prossimo 27 agosto al Teatro Mandanici la cerimonia per gli studenti meritevoli 2024

Viviana Dottore, assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, insieme al Sindaco Pinuccio Calabrò, hanno annunciato la saya della annuale cerimonia per la premiazione degli studenti meritevoli degli istituti scolastici di l e ll grado.

La manifestazione si terrà il pomeriggio del 27 Agosto presso il Teatro Mandanici alle ore 17:30 e sarà dedicata a tutti gli studenti che hanno ottenuto un punteggio di voto di 10 e a 10 e lode alle scuole secondarie di primo grado e quella di 100 e 100 e lode alle scuole secondarie di secondo grado.

Anche quest’anno l’evento di riconferma come un importante vetrina per le capacità degli studenti barcellonesi ed un occasione per congratularsi con loro, da parte sia degli insegnanti che di tutta l’amministrazione comunale. L’eccellenza si riconferma quindi, così come le occasioni per celebrarla.

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto invita alunni, famiglie, insegnanti e dirigenti (nonché chiunque voglia partecipare) all’incontro. Si tratta di un’occasione unica per riuscire a vedere da vicino il futuro che ci aspetta e da chi sarà portato avanti.