Sarà presentato domani nel convento di Sant’Antonio di Padova il libro di Vito Natoli su Padre Paolo Maria Salerno

Domenica 5 marzo 2023, alle ore 19,30, presso il salone del Convento di Sant’Antonio di Padova a Barcellona P.G., sarà presentato il libro di Vito Natoli “Padre Paolo Maria Salerno a Barcellona Pozzo di Gotto”.

Il volume, attraverso brevi racconti, definiti dall’autore “aneddoti in convalescenza”, ricorda la figura e l’opera del frate francescano, vissuto nel convento barcellonese negli anni Cinquanta, Sessanta e dal 1983 al 1992, anno della sua morte. Padre Paolo, com’è ricordato ancora oggi dagli abitanti del quartiere di Sant’Antonino, si prodigò per la rinascita spirituale e materiale della borgata; tra i frutti del suo impegno si ricordano la ristrutturazione del convento dopo la restituzione da parte dell’Agenzia dei tabacchi (che vi risiedette dal 1893), il riscatto del pozzo nel chiostro e dell’ex “selva dei frati”, l’edificazione della grande piazza antistante la chiesa, l’assestamento e lo scerbamento di via Convento e via Vespri ed, infine, la costruzione del Villaggio del fanciullo.

Durante la presentazione del libro, dopo i saluti dell’assessore alla Cultura Angelita Pino, di fra’ Francesco Furore e di fra’ Graziano Bruno, interverranno Maria Torre, Alessandro Cocuzza e Nino La Rosa – che hanno scritto nel libro dei contributi in ricordo di Padre Paolo -, l’editrice Giulia Carmen Fasolo e l’autore Vito Natoli. Alcune letture saranno a cura di Graziella Rotuletti, mentre Dominique Cicero eseguirà degli intermezzi musicali al flauto traverso.