Il comico Rocco Barbaro sarà ospite per due serate presso il piccolo teatro Petrolini di Barcellona

Il Piccolo Teatro Petrolini di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), sito in Via Raimondo Pettini n. 36, ospiterà Venerdì 17 febbraio alle 21.00 e sabato 18 febbraio alle 19.00 la performance di Rocco Barbaro, uno dei comici più apprezzati dal pubblico italiano, protagonista nel corso della sua lunga e fortunata carriera di importanti programmi televisivi nazionali quali Zelig, Colorado, Maurizio Costanzo Show, Bulldozer, Pippo Chennedy Show e tanti altri, e di numerosi film e fiction per il cinema e la televisione.

L’evento, organizzato dalla Soc. Coop. Diaphonia in collaborazione con Il Mezzo Network, vedrà sul palco l’artista di origini calabresi, che presenta il suo spettacolo “Menefotto”, un racconto in chiave ironica della sua esperienza di emigrante calabrese alle prese con la stressante realtà milanese, con alcuni dei suoi cavalli di battaglia sempre graditi dal pubblico, fra cui il tormentone “faccio quello che voglio”.