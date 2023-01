Barcellona festeggia il 31 gennaio San Giovanni Bosco, ecco il programma della comunità salesiana

Si rinnova il forte legame tra la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto e San Giovanni Bosco, alimentata dall’attività dell’oratorio San Michele Arcangelo.

La ricorrenza sarò celebrata domani 30 gennaio dalle 20.30 la veglia di preghiera della città animata da MGS. Il 31 gennaio, giorno della festa di San Giovanni Bosco, sono previste due messe al mattino alle 7:15 ed alle 10:00, seguita nel pomeriggio alle 17.30 con la Solenne concelebrazione presieduta da Mons. Santino Colosi, insieme al direttore dell’oratorio don Carmelo Umana, con la partecipazione e l’animazione della “DB MUSIC” e dei Gruppi formativi.

Alle 18:30 prenderà il via la processione con la statua di DON BOSCO per le vie della città con il seguente itinerario: partenza dall’ Oratorio Salesiano – via Papa Giovanni XXIII, Via De Luca, via Garibaldi, via Verdi, via Dante, sosta davanti alla Basilica di S. Sebastiano, Via Umberto, Via Regina Margherita, via Immacolata, via Manganelli, via Regina Margherita, Via Roma, via Carducci, Via S. Giovanni Bosco, Via Papa Giovanni XXIII e rientro nell’Oratorio.