I delitti dello zodiaco di Fabrizio Carcano, un thriller sotto l’albero di Natale

Editore Ugo Mursia Editore / Collana Giungla Gialla Milano – Anno 2022

Genere giallo . 400 pagine

Un romanzo per gli appassionati di Thriller e Serial Killer, ma anche di Storia – la nostra – che emerge da protagonista indiscussa tra le pagine di questo romanzo accattivante. È lei la vera regina di questo romanzo. Sono gli anni Sessanta, un momento buio per l’Italia, morti politici da destra a sinistra, massoneria e poteri forti influenzano e scrivono le pagine dei libri di testo.

Sullo sfondo di un’Italia ferita e sanguinante opera The Zodiac, un serial killer spietato e sfrontato.

Una serie di efferati omicidi, un mostro che uccide le coppiette che si appartano nelle autovetture. Un mix di delitti seriali e politici, di moventi sconvolgenti, amalgamati dalla religione, vera o presunta, che imbavaglia pensieri e azioni.

Si tratta di una lunga scia di sangue che da Saigon passa per le vie della California e raggiunge l’Italia, una serie di indizi che non possono lasciare privo di interesse un uomo come il commissario Vittorio Maspero, che si è ritirato dai vizi e dalla sua vita fatta di balordi e insonnia, e del limite della divisa che indossa più volte superato, vive sulle colline pavesi in compagnia di una donna che gli chiede solo di stare lontano dalla città. Ma il suo destino non è la campagna, bensì Milano, dove ritorna per dare la caccia al mostro che la insozza di sangue e delitti le vie del capoluogo lombardo, ma non solo.

The Zodiac sfida la polizia con crittogrammi da decifrare e rivendicazioni di delitti, ad aiutarlo ci sarà l’inquisitore padre Jadran, inviato dal Sant’Uffizio e personaggio che non lascia il le.

A rendere il romanzo coinvolgente è un mix sapiente e studiato tra fatti reali e finzione, un thriller abbracciato alle pagine di Storia, quella – ahimè – dimenticata e che non ci fanno studiare a scuola.

Misteri da risolvere per Maspero ce ne sono, e forse non basterà questo romanzo per risolverti tutti.