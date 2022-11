Barcellona, inaugurato l’anno accademico dell’Ute Università della Terza Età

E’ stato inaugurato ieri sera l’anno accademico dell’Ute Università della Terza Età, coordinata dalla rettrice Tanina Caliri.

Nel corso della cerimonia, sono stati illustrati i programmi per l’anno 2022-2023 con i corsi che prevedono diverse aree tematiche: Umanistica, Storica, Artistica, Musicale, Linguistica, Informatica, Medico-Biologica-Scientifica, Giuridico-Sociologica e Creativa-Ricreativa. Le iscrizioni sono aperta del 3 ottobre scorso e le lezioni affidati docenti ed esperti dei diversi settori, tutte a titolo gratuito, inizieranno oggi nella sede di via Garibaldi 147, in una delle sale dell’ex Monte di Pietà, per concludersi il 19 maggio.

All’inaugurazione è intervenuta l’assessore alla Cultura, Viviana Dottore, che ho portato i saluti del sindaco Pinuccio Calabrò e si è conclusa con l’esibizione del coro polifonico Ouverture di Barcellona Pozzo di Gotto.