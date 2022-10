Barcellona, aperte da lunedì 3 ottobre le iscrizione per i corsi dell’Ute Università della Terza Età

Saranno aperte da lunedì 3 ottobre e fino alla fino del mese le iscrizioni ai corsi programmati dall’Ute Università della Terza Età, coordinata dalla rettrice Tanina Caliri.

Le lezioni si terranno in gran parte nella sede di via Garibaldi 147, in una delle sale dell’ex Monte di Pietà, ed inizieranno il 7 novembre per concludersi il 19 maggio. Domenica 6 novembre nella sala auditorium del parco Magg. La Rosa si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico.

I corsi sono divisi in aree tematiche Umanistica, Storica, Artistica, Musicale, Linguistica, Informatica, Medico-Biologica-Scientifica, Giuridico-Sociologica e Creativa-Ricreativa e docenze sono tenute da insegnati ed esperti dei diversi settori, tutte a titolo gratuito.