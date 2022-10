I.I.S Medi di Barcellona celebra gli Erasmusdays

Contribuire a diffondere le opportunità, i risultati e i valori di Erasmus+ e dell’Unione europea. Questo l’obiettivo dell’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Medi di Barcellona che ha celebrato gli Erasmusdays con un duplice evento.

Al mattino con gli studenti dei vari plessi dell’organizzazione scolastica (Valli, Palacultura, S. Antonino, Castroreale) con concerti, testimonianze degli allievi che hanno partecipato alle mobilità, lavori di gruppo per la realizzazione di cartelloni, video e spot; nel pomeriggio con un seminario rivolto ai docenti per la disseminazione dei risultati del progetto Erasmus KA1 “Euroteaching” ,che si è appena concluso, e per lo scambio di buone pratiche con altri docenti del territorio. Comune denominatore della kermesse è stata la musica, a cura dell’orchestra “Erasmus” del Medi: Anita Munafò (pianoforte) 3C Liceo Scientifico; Marisol Longo (violino) 3B Liceo Classico; Ginevra Chillari e Anna Milone (pianoforte) 2A Liceo Classico; Giorgia De Pasquale (pianoforte) 2B Liceo Classico; Irene Perdichizzi (violoncello) 1A Liceo Classico; Chiara Perdichizzi (violino) 5C Scientifico; Marco Casella (pianoforte) 4F Scientifico; Francesco Munafò e Girolamo Calabrò (pianoforte) 4D Scientifico; Domenico Calabrò (fisarmonica) 2D Scientifico; Sara Munafò (pianoforte) 5B1 Liceo Linguistico; Elisa Calabrese (violino) della classe 4A Liceo Scienze Umane.

Le celebrazioni si sono svolte simultaneamente in tutti i plessi grazie alla collaborazione dei docenti del Team Erasmus. Oltre i “musicisti”, sono stati protagonisti gli studenti che hanno mobilitato durante i due progetti Erasmus KA2 conclusi il 31 agosto 2022: “STEPs. Steps to ensure planet sustainability” e “Exploring and enjoying the natural and cultural heritage”.

Attraverso la loro testimonianza, tramite presentazioni e video, è stato possibile disseminare all’interno dell’istituto i prodotti finali di entrambi i progetti. “L’opportunità che ci offre Erasmus- ribadisce la Dirigente Reggente del Medi prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie- è un viaggio immersivo nelle diverse culture e nei sistemi di educazione e rappresenta un’occasione unica di crescita professionale per docenti ed alunni con una ricaduta enorme in termini di sviluppo per la nostra società”.

La celebrazione degli Erasmusdays è continuata nel pomeriggio del 14 ottobre quando, dopo il concerto d’apertura degli studenti musicisti, sono stati i docenti a prendere la parola per raccontare la loro esperienza e condividerla con gli altri colleghi provenienti da altre scuole del territorio: ITTLSSA Copernico, ITET “E. Fermi, I.C. Balotta, I.C. Capuana, S. M. D’Alcontres, I.C. Bastiano Genovese per il territorio barcellonese; inoltre I.C. Terme Vigliatore, I.C. Primo Milazzo e l’IIS “Impallomeni” di Milazzo. Ha partecipato al seminario la Dirigente uscente del Medi prof.ssa Domenica Pipitò, sotto la cui dirigenza sono state implementate le mobilità, da settembre 2019 al 31 agosto 2022.”.

“Il seminario “Raccontami di Erasmus” vuole essere un vero e proprio evento moltiplicatore per disseminare i risultati del progetto KA1 “Euroteaching” a livello locale e consentire al tempo stesso uno scambio di buone pratiche sul territorio- precisa la coordinatrice Erasmus del Medi nonché ambasciatrice scuola prof.ssa Maria Anversa Grasso- All’interno del progetto sono state realizzate 14 mobilità del personale docente e non docente con l’obiettivo di innovare la didattica con nuovi approcci metodologici, apprendere strategie per l’apprendimento attivo al fine di motivare gli studenti e favorire una didattica inclusiva, attenta ai bisogni degli alunni nel rispetto dei tempi di apprendimento individuali”.

Hanno mobilitato per l’innovazione didattica il prof. vicario Claudio Rosanova e la prof.ssa Leyla Recupero Trovato (Spagna),il prof. Nicola Domenico Russo (Grecia), la prof.ssa Annalisa Ferrante Drago e la prof.ssa Alessandra Trapani (Irlanda), la prof.ssa Maria Anversa Grasso (Francia); per la metodologia CLIL la prof.ssa Isabella Di Santo (Irlanda) e la prof.ssa Vincenza Casdia (Francia); per corsi di lingua inglese le prof.sse Maria Bartolone e Giovanna Pulejo (Croazia) e gli assistenti tecnici Filippo Panasiti e Antonino Arrigo (Malta).

Il seminario del Medi è stato inserito nella mappa delle iniziative europee degli Erasmusdays.