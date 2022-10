Barcellona celebra domani mattina con un convegno la Giornata Mondiale della Salute Mentale

Sarà ricordato anche a Barcellona Pozzo di Gotto la Giornata Mondiale della Salute Mentale (World Mental Health Day), che si celebra il 10 ottobre di ogni anno dal 1992, quando venne istituita dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (WFMH) e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’obiettivo è quello di promuove – tramite campagne e attività – la consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale. Ogni anno viene portato all’attenzione un aspetto diverso relativo alla Salute Mentale. Per il 2022 è stato scelto il tema “Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale”, perché in un mondo scosso dagli effetti della pandemia, delle guerre e dell’emergenza climatica, il benessere di tutti deve essere prioritario.

In continuità con le tante iniziative sul tema, il CESV – Centro Servizi per il Volontariato e l’associazione CA.S.A. – Casa di Solidarietà e Accoglienza di Barcellona Pozzo di Gotto in rete con tanti altri soggetti hanno organizzato il convegno “Per una salute mentale di comunità: ripresa o resilienza?”, che si terrà domani mattina nella Sala Teatro (Petraro, Piazza Verga 10, vicino allo stadio D’Alcontres) a partire delle 9. Sarà un’occasione di riflessione e aggiornamento affrontato da esperti, volontari e operatori volto alla costruzione di un’idea di salute mentale comunitaria, di prossimità, vicina alle persone e alle famiglie. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. per informazioni odvcasa@tiscali.it.

Vi proponiamo la locandina del convegno con il nutrito programma degli interventi