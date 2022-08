La pioggia ha danneggiato la passerella per disabili a Spinesante: sollecitato un pronto ripristino

Il temporale di questa notte ha reso inagibile il lido per i disabili ubicato a Spinesante.

A segnalarlo è la consigliera comunale Melangela Scolaro, che si è fatta portavoce delle esigenze dei fruitori della struttura. “Le foto – afferma – registrano la situazione di questa mattina. È auspicabile un intervento repentino, per far sì che l’accesso al lido sia nuovamente immediatamente garantito. Il lido infatti, purtroppo, è stato aperto soltanto a stagione inoltrata (esattamente negli ultimi giorni di luglio) con un progetto dell’Asp e del Comune. Facciamo in modo che se ne possa fruire almeno in quest’ultimo scorcio d’estate’.