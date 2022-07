Barcellona, il FoscoloNews è stato premiato nel Concorso Nazionale “Il Miglior Giornale Scolastico ‘Carmine Scianguetta’”

La redazione giornalistica della scuola secondaria di 1° grado “Foscolo”, nonostante le difficoltà contingenti degli ultimi due anni, ha ottenuto un importante riconoscimento a livello nazionale

Il giornale “FoscoloNews”, realizzato dai ragazzi dell’istituto con il coordinamento della docente Michaela Munafò, ha ottenuto il 3° posto nella “Sezione Digitale Categoria TUTTE” nell’ambito del XXII Concorso Nazionale “Il Miglior Giornale Scolastico ‘Carmine Scianguetta’”, promosso dall’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Manocalzati (Avellino).

La cerimonia di premiazione si è svolta in modalità virtuale ed il giornale cartaceo e online realizzato dalla redazione della scuola secondaria di 1° grado “Foscolo” è stato premiato con la seguente motivazione: “FoscoloNews. Giornale ricchissimo di contenuti, frutto di un percorso formativo intenso “saltando l’onda della violenza” e “inciampando per non dimenticare”, prestando attenzione alle fragilità della nostra società con l’esempio di chi si è sacrificato per la giustizia. Ad Maiora!”.

È questo sicuramente un traguardo rilevante per tutti i ragazzi coinvolti e per la docente referente, che infonde fiducia per un ritorno alla normalità, come auspicato dalla dirigente Felicia Olivieri.