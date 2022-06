Barcellona, ricordato il 170° anniversario della morte del musicista Placido Mandanici

Il Foyer del Teatro Mandanici ha ospitato il ricordo del musicista Placido Mandanici in occasione del 170° anniversario della sua scomparsa, avvenuta a Genova, dove è sepolto nel cimitero di Staglieno.

Per raccontare la storia di Placido Mandanici sono intervenuti l’architetto Marcello Crinò e il docente Gaetano Mercadante. L’incontro è stato introdotto dal saluto di Antero Arena per l’associazione musicale intitolata proprio al musicista barcellonese, che ha promosso l’iniziativa insieme alla Genius Loci, ed il vice sindaco Santino Calderone, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Per i presenti è stato possibile ricevere un annullo filatelico speciale messo a disposizione da Poste Italiane e dedicato proprio all’anniversario di Placido Mandanici, oltre all’opportunità di apprezzare le tanta cartoline storiche, messe a disposizione dal circolo filatelico del Longano e dal collezionista Demetrio Chiatto