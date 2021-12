Barcellona, lutto nel mondo della musica: il Covid si è portato via Masino Aricò

Il Covid colpisce duramente il mondo dello spettacolo e della cultura nella città del Longano. Ha infatti perso la sua battaglia contro il virus l’artista Masino Aricò, 67 anni, apprezzato musicista per la sua capacità di animare con la sua fisarmonica o con la sua tastiera, le serate in tanti locali della zona. Le sue performance hanno spesso arricchito anche gli eventi culturali organizzati sul territorio e la sua qualità musicale era riconosciuta da tutti coloro che l’hanno ascoltato in tanti anni di carriera. Aricò purtroppo non era vaccinato ed è morto nella sua abitazione del quartiere Immacolata. Non ci saranno i funerali perchè per i decessi legati al Covid-19 è prevista solo la benedizione della salma al cimitero.

La redazione esprime il suo cordoglio alla moglie Lina Furnari, alla figlia Martina ed a tutti i parenti ed amici