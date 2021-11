Calcio Eccellenza, l’Igea vince con una perla di Lucarelli e torna capolista solitaria

Una splendida traiettoria su punizione di Lucarelli, a 10′ dalla fine della partita, consegna la vittoria all’Igea 1946 nel recupero contro una Leonzio, che ha giocato la gara con il coltello tra i denti, per strappare una risultato positivo contro la formazione giallorossa.

La gara, giocata su un campo al limite della praticabilità, è stata molto intensa, con due squadre che si sono affrontate a viso aperto, sfiorando più volte la marcatura. Gli ospiti hanno contestato due decisioni dell’arbitro che ha giustamente non ha assegnato altrettante marcature, prima con una parata sulla linea di Paterniti e poi con un netto fuorigioco. L’Igea ha saputo soffrire su un campo in cui era difficile giocate in velocità, colpendo nel momento opportuno. Al fischio finale grande è stata la soddisfazione per i padroni di casa, mentre gli ospiti hanno mostrato tutta la loro delusione, sia nei confronti dell’arbitro, sia nei confronti degli avversari.

Negli altri recuperi la Jonica di mister Michele Campo batte di misura il Città di Taormina nel derby della costa ionica e resta in corsa per le prime posizione della classifica, guidata dall’Igea con due punti sul Ragusa e sugli ionici che hanno però una partita in più. La Nebros ed il Palazzolo, dopo una partita rocambolesca, pareggiano 2-2.

Classifica aggiornata dopo i recuperi di oggi