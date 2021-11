L’Igea sfiora il successo nel big-match di Ragusa, ma si deve accontentare del pareggio (2-2)

L’Igea 1946, a distanza di tre settimane dall’ultima partita disputata, è tornata in campo oggi all’Aldo Campo di Ragusa, dopo ha conquistato un pareggio nella scontro diretto con formazione iblea.

I ragazzi del tecnico Peppe Alizzi hanno sfiorato il risultato pieno, andando due volte in vantaggio, ma nell’ultimo quarto d’ora hanno subito il gol del pareggio che lascia un pò l’amaro in bocca per il modo in cui è maturato.

I giallorossi sono andati in vantaggio al 13′ con un gol del solito La Spada, ma il pareggio del Ragusa è arrivato al 27′ con un colpo di testa di Sferrazza, sugli sviluppi di un corner. La squadra barcellonese ha però trovato il nuovo vantaggio al 40′ con un rigore trasformato da Assenzio. Il pareggio dei padroni di casa è arrivato all’82’ quando l’Igea già pregustava una vittoria pesante, che avrebbe consentito ad Isgrò e compagni di tentare la prima fuga della stagione. L’Eurogol di Miano ha però fissato il punteggio sul 2-2, con una classifica che vende in testa le due formazioni, insieme alla Jonica, che ha pareggio a reti bianche sul campo della Leonzio. L’Igea però deve ancora recuperare la gara contro il Città di Taormina, rinviato per i sospetto di contagi riscontrati nella formazione ionica.

I giallorossi torneranno domenica al D’Alcontres Barone contro il fanalino di coda Atletico Catania, mentre il calendario metterà di fronte proprio la Jonica e il Ragusa.

Risultati della 9^ giornata

Città Di Taormina Carlentini Calcio 1-1 AciCatena Calcio 1973 Nebros 3-0 Atletico Catania Virtus Ispica 2020 0-1 Leonzio 1909 Jonica F.C. 0-0 Ragusa Calcio Igea 1946 2-2 Real Siracusa Belvedere Santa Croce 2-2 Sport Club Palazzolo Città Di Viagrande 2-2

Classifica