L’Igea ritrova la vetta solitaria dopo il pareggio nel big match tra Jonica e Ragusa

La vittoria schiacciante dell’Igea 1946 contro i ragazzi dell’Atletico Catania (9-0) ha consentito alla squadra del tecnico Peppe Alizzi di ritrovare la vetta solitaria del girone B di Eccellenza, con una partita in meno rispetto al calendario, quella da recuperare mercoledì 17 novembre sul campo del Taormina.

I giallorossi sono tornati da soli in testa al campionato grazie al pareggio 1-1 maturato nel big match tra Jonica Santa Teresa Riva e Ragusa. La prima inseguitrice della formazione barcellonese è adesso il Carletini, vittorioso 2-0 sulla Leonzio, seguito dalla coppia Jonica e Ragusa, dalla Nebros e dal Taormina, prossimo avversario di Isgrò e compagni che riposeranno domenica come da calendario e torneranno in campo mercoledì 24 novembre per il match interno contro la Leonzio, nel turno infrasettimanale programmato dopo il rinvio dell’8^ giornata a causa dell’alluvione che colpito le zone di Catania e Siracusa.

Risultati della 10^ giornata

Carlentini Calcio Leonzio 1909 2-0 Città Di Siracusa Sport Club Palazzolo 3-0 Città Di Viagrande AciCatena Calcio 1973 1-0 Jonica F.C. Ragusa Calcio 1-1 Santa Croce Città Di Taormina 0-0 Igea 1946 Atletico Catania 9-0 Nebros Real Siracusa Belvedere 4-0

Classifica