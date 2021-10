Barcellona, un riconoscimento a chi si è impegnato contro la pandemia da Covid-19

Con la terza edizione della “Mattonella Genius Loci”, l’associazione culturale guidata da Bernardo Dell’Aglio ha dato un riconoscimento a chi si è impegnato in prima linea per contenere la pandemia da COVID-19 dandoci la possibilità di ripartire. La manifestazione si è svolta nell’auditorium del Parco urbano “Maggiore La Rosa” e ha richiamato un numeroso pubblico, accolto con tutte le doverose cautele previste dalle norme anti-covid.

Accanto a Dell’Aglio c’era l’intero direttivo dell’associazione Genius Loci e ciascuno dei componenti è salito sul palco per consegnare ai premiati l’ambito riconoscimento: una preziosa mattonella artistica realizzata dall’artista Nino Abbate, custodita all’interno di una pregevole confezione realizzata da Laura Mirabile (di “La botteguccia di Laura”) con materiale innovativo, 100% biologico e biodegradabile.

I premiati sono stati chiamati sul palco da Laura Alessandra Bonaceto e Stefania Cucumo, che hanno letto le motivazioni di ciascun riconoscimento. Il primo a essere chiamato sul palco è stato il sindaco di Merì, il dottor Roberto Bonansinga, che ha regalato e fatto distribuire in tutti gli ospedali della provincia e alle forze di polizia le 50.000 mascherine ricevute dalla Cina. La mattonella gli è stata consegnata da Massimo Sindoni. Il dottor Bonansinga nel ringraziare tutti ha ricordato che occorre allargare il numero dei vaccinati perché la pandemia non è ancora finita.

Di seguito è salito sul palco il dottor Antonello Calabrò, il responsabile del Laboratorio di Patologia Clinica dell’Ospedale Cutroni Zodda che ha coordinato l’elaborazione di 500 tamponi al giorno (e nei momenti più difficili anche 800 tamponi al giorno). Il riconoscimento gli è stato consegnato da Beppe Iacono. Poi sono stati chiamati sul palco Domenico Arcoraci e Francesco Lo Giudice, titolari della No Problem Srl, che hanno allestito centri vaccinali in Sicilia e Calabria. La mattonella è stata consegnata da Laura Bonaceto. A seguire è salito sul palco il dottor Giovanni Genovese, responsabile del Centro Epidemiologico presso il PTA del vecchio Cutroni Zodda, che ha coordinato le USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) agevolando il tracciamento dei casi positivi e la prevenzione del contagio. Il dottor Genovese ha ringraziato i colleghi del Dipartimento di Prevenzione e i colleghi dell’USCA. La mattonella gli è stata consegnata da Toni Raimondo.

Poi è stata chiamata sul palco la dottoressa Maria Accetta, responsabile del Centro Vaccini presso il PTA del vecchio Cutroni Zodda, che ha attivato diverse iniziative per incrementare il numero dei vaccinati. La dottoressa Accetta ha ricordato che il suo è stato un lavoro di équipe e dunque il riconoscimento è da condividere con tutto il team di vaccinazione. Ha inoltrato ribadito la necessità di continuare a vaccinare. Il riconoscimento le è stato consegnato da Rosita Dell’Aglio.

A seguire è salito sul palco Orazio Cucinotta, titolare del panificio SI.PA., in rappresentanza dei nove panifici barcellonesi (Il Vicolo del Pane, Panificio Gothi, Panificio Si.Pa. Cucinotta, Panificio L’Antica Forneria Garofalo, Pane Amore e Fantasia, Panificio Callisto Angelo, Pane al Pane, La Ciabatta d’Oro, Panificio F.lli Cicero) che nel primo lockdown hanno organizzato l’iniziativa solidale del “pane sospeso” con il Network delle Associazioni culturali. La mattonella è stata consegnata da Erminio Salzano.

Dopo è stato il turno del dottor Antonino Mario Genovese, che è stato il primo coordinatore delle vaccinazioni al Cutroni Zodda e ha fatto vaccinare a casa tanti anziani barcellonesi, evitando le lunghe attese al centro vaccinale. La mattonella è stata consegnata da Laura Bonaceto. Dopo è salita sul palco la dottoressa Letizia Panella, responsabile del reparto di Malattie Infettive, che con tutto il suo reparto è stata impegnata in prima linea nella lotta al Covid e per questo ha anche ricevuto l’onorificenza al merito di “Cavaliere della Repubblica” dal presidente Mattarella. La mattonella è stata consegnata da Bernardo Dell’Aglio.

Di seguito è stato chiamato sul palco il dottor Francesco Calabrò, responsabile del Reparto di Medicina, che tanto si è impegnato nella prevenzione e nella cura dei pazienti affetti da Covid. La mattonella gli è stata consegnata da Massimo Sindoni. Poi è salito sul palco il dottor Salvatore Romano, responsabile del Reparto di Pneumatologia del Cutroni Zodda, che ha fornito cure e assistenza ai primi pazienti delle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) e delle case di riposo. Anche il dottor Romano ha invitato tutti a impegnarsi nel convincere i non vaccinati a vaccinarsi. La mattonella gli è stata consegnata da Paolo Bucca.

Appena arrivata nell’auditorium (poiché prima era impegnata altrove) è stata invitata a salire sul palco l’Assessore alla Cultura, Viviana Dottore, che ha avuto parole di elogio per l’associazione Genius Loci e ha salutato i presenti anche a nome del sindaco, che è stato impossibilitato a presenziare all’evento a causa di precedenti impegni. Ripresa la cerimonia di premiazione, è stato chiamato sul palco il dottore Nino Levita, direttore sanitario del Policlinico di Messina, che ha affrontato con particolare energia l’emergenza sanitaria riorganizzando la struttura universitaria. La mattonella è stata consegnata dall’assessore Viviana Dottore.

Poi è salita sul palco la dottoressa Felicia Laquidara, direttore sanitario del Cutroni Zodda, che ha coordinato con coraggio e determinazione le prime fasi dell’emergenza. La dottoressa Laquidara ha ribadito che “la vaccinazione è la punta di diamante della prevenzione”. La mattonella è stata consegnata da Beppe Iacono. A seguire è salito sul palco Attilio Liga, ex presidente del Rotary Club barcellonese, che nelle prime fasi dell’emergenza ha sostenuto attivamente l’ospedale cittadino divenuto Centro Covid (il Rotary, sotto la sua presidenza, ha donato un preziosissimo ventilatore polmonare e migliaia di guanti e mascherine). La mattonella gli è stata consegnata dall’assessore Viviana Dottore.

Poi è stato il turno di Giuseppe Puliafito, presidente del Comitato locale della Croce Rossa Italiana, che ha coordinato le operazioni di acquisto e distribuzione di derrate alimentari e di farmaci per gli anziani in difficoltà. La mattonella gli è stata consegnata da Paolo Bucca. Bernardo Dell’Aglio, ringraziando la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile per il loro impegno, ha ricordato che la Protezione Civile ha già ricevuto un riconoscimento dalla Genius Loci nel corso di un evento realizzato qualche mese fa.

Di seguito è salita sul palco Suor Marilena Mercurio, in rappresentanza dell’Oratorio Figlie di Maria Ausiliatrice, che è stata particolarmente attiva nel sostegno alle famiglie indigenti, collaborando con la Protezione Civile e la Croce Rossa. La mattonella è le stata consegnata da Valentina Maiorana. Poi è stato chiamato sul palco Antonio Raimondo, già assessore nella giunta Materia, che ha coordinato raccolte alimentari per la popolazione afflitta dalla pandemia. La mattonella gli è stata consegnata da Stefania Cuccumo.

A seguire è stato chiamato sul palco l’avvocato Enzo Correnti, presidente del Comitato civico cittadino in difesa del nostro ospedale, che si è impegnato attivamente nel sensibilizzare la società civile sui temi della prevenzione e della salute. Nel ringraziare tutti, l’avvocato Correnti ha avuto parole di elogio per Felice Mancuso che lo ha affiancato nella protesta contro quella politica che non ha ancora fatto abbastanza per restituire alla cittadinanza barcellonese il suo ospedale. La mattonella gli è stata consegnata da Toni Raimondo.

Poi è stato il momento del commosso ricordo del medico-artista Francesco De Francesco, che nonostante fosse in pensione è rientrato da volontario nel reparto di Pronto Soccorso a Bergamo (dove viveva) ed è poi morto a seguito del contagio da Covid. Il riconoscimento alla memoria è stato consegnato da Valentina Maiorana al nipote Antonino Genovese, in rappresentanza della famiglia. Di seguito è salito sul palco l’avvocato Filippo Spina in rappresentanza del dottor Alberto Firenze, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, che ha riorganizzato le USCA e riavviato la programmazione dei vaccini in tutte le ASP (Aziende Sanitarie Provinciali). La mattonella è stata consegnata da Toni Raimondo. L’ultima mattonella artistica è stata consegnata da Bernardo Dell’Aglio all’assessore Viviana Dottore, concludendo così una manifestazione coinvolgente e interessantissima.