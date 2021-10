Scongiurati i dubbi turni all’Itis Lssa Copernico: la soddisfazione dei sindaci del comprensorio

L’attivazione della didattica digitale integrata presso l’Itis Lssa Copernico ha scongiurato l’ipotesi dei doppi turni, che avrebbe penalizzato l’intera popolazione scolastica, ma soprattutto gli oltre cento studenti pendolari, che ogni giorno si spostano dai comuni del comprensorio per frequentare l’istituto di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il riferimento è soprattutto ai ragazzi che abitano nei comuni di Mazzarrà Sant’Andrea, Furnari, Tripi, Basicò, Novara di Sicilia, Fondachelli Fantina, Falcone, Oliveri, Rodì Milici e Terme Vigliatore e che ogni giorni utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere Barcellona Pozzo di Gotto.

“Sono state accolte le nostre richieste – sottolinea il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta – avanzate direttamente ai responsabili della Città Metropolitana, in occasione di sit-in organizzata in piazza Duomo a Barcellona. I doppi turni avrebbero penalizzato oltre misura i ragazzi pendolari, per la difficoltà logistica legata alla mancanza di corse degli autobus nelle ore pomeridiane, che collegano la città del Longano con i paesi del comprensorio. Ringraziamo per l’impegno mantenuto tutte le istituzioni coinvolte, sia a livello regionale, sia a livello provinciale, ed anche la dirigente Angelita Benvegna, per il modo in cui ha gestito l’intera vicenda. Restiamo vigili sulla necessità di assegnare in tempi brevi gli spazi didattici richiesti dall’istituto, ma esprimiamo la nostra soddisfazione per aver evitato il ricorso ai doppi turni”. Ricordiamo che alla manifestazione del 7 ottobre scorso erano presenti in piazza al fianco dei ragazzi anche i sindaci Carmelo Pietrafitta di Mazzarrà Sant’Andrea, Gino Bertolami di Novara di Sicilia, Michele Lemmo di Tripi, Maurizio Crimi di Furnari, Eugenio Aliberti di Rodì Milici, insieme al sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò.