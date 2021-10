Il Lions Club Barcellona inaugura l’anno sociale con la conferenza “Un progetto per la mia città”

La bellissima sala dell’Helios Garden di Terme Vigliatore ha fatto da cornice all’inaugurazione dell’anno sociale del Lions Club di Barcellona P.G., con la conferenza sul ambientale “Un progetto per la mia citta”.

La conferenza è stata introdotta dal neo presidente Felice Genovese, che ha voluto invitare alla cerimonia un gruppo di relatori che hanno impreziosito la giornata attraverso delle relazioni che hanno suscitato vivo interesse tra gli ospiti.

Tra i vari interventi particolarmente efficace quello del socio Ing. Pippo Quattrocchi, componente del comitato studi “un progetto per la mia città”, che ha posto l’accento sulle enormi potenzialità del nostro territorio, spronando l’amministrazione comunale e chi di competenza a utilizzare gli strumenti già a disposizione per dare forma ad una nuova progettualità della città al fine di renderla più vivibile ed accogliente.

Apprezzato l’intervento dell’agronomo Stefano Salvo, che attraverso delle fotografie ha illustrato lo stato vegetativo delle piante disseminate sul nostro territorio.

Di alto profilo è stata anche la relazione di Roberta Andaloro, componente del comitato tecnico scientifico dell’Assessorato Territorio ed Ambiente su mandato della Federazione Regionale Dottori Agronomo e Forestali, in rappresentanza dei 3.300 professionisti del settore. Forte della propria esperienza e competenza ha parlato di pianificazione territoriale, ha evidenziato come i piani regolatori di un tempo si occupassero solo di edificazione mentre con la nuova legge urbanistica si punta ad un concetto nuovo di gestione del territorio, nelle sue diverse componenti. La dottoressa Andaloro ha messo altresì in evidenza che un migliore sviluppo del territorio si può ottenere partendo da una più attenta gestione delle aziende agricole e da tutte le attività connesse ed integrate alle stesse .

Non è mancato l’intervento del sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, sempre sensibile agli inviti del sodalizio lionistico barcellonese, il quale ha auspicato la possibilità di avere maggiori risorse al fine di poter meglio operare nel territorio.

E’ intervenuto anche il presidente della zona 9 Salvatore Ravidà e infine la cerimonia è stata chiusa da un breve e interessante intervento del past governatore Franco Freni Terranova.

L’occasione è stata propizia per il presidente Felice Genovese di presentare ai soci intervenuti il nuovo consiglio direttivo del club per la stagione in corso, ma soprattutto per ricordare con commosso sentimento di cordoglio la dipartita del socio, nonché past presidente del club l’avvocato Antonino Branca, prematuramente venuto a mancare da poche settimane.