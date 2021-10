Perseguitava la sua ex, arrestato un uomo con l’accusa di stalking e maltrattamenti

Un uomo di 46 di Barcellona è stato arrestato con l’accusa di aver perseguitato l’ex compagna, residente a Milazzo, con diversi episodi documentati nell’inchiesta avviata alla Procura di Barcellona e coordinati dal sostituto procuratore Emanuela Scali.

I Carabinieri della compagnia di Barcellona unitamente ai colleghi della Stazione di Milazzo hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Pugliese su richiesta della Procura della Repubblica di Barcellona. Le indagini sono partite a seguito della denuncia della donna che solo dopo un periodo di vessazioni e violenza subite ha trovato il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri.

Allo stalker oltre ai continui maltrattamenti vengono conteste le lesioni aggravate, il danneggiamento, il porto d’arma abusivo e la minaccia grave, In un’occasione, l’uomo ha seguito la vittima sino alla caserma dei Carabinieri e ben quattro volte ha taglio i pneumatici dell’auto dell’ex compagna. Ha inoltre aggredito per gelosia il presunto nuovo compagno con un coltello, colpendolo alla gamba e provocando una ferita per la quale sono stato necessari sette punti di sutura. A tutela della donna è stato attivato il codice rosso per le vittime dello stalking.

L’uomo è stato tradotto in carcere e domani sarà sottoposto all’ interrogatorio di garanzia alla presenza del proprio difensore avv. Gaetano Pino.