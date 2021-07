“Libertà e diversità” di Myriam De Luca vince l’XI edizione del Premio Internazionale di Poesia Circolare 2021

Si è tenuta ieri sera Domenica 25 luglio 2021 nel giardino del Museo Epicentro a Gala di Barcellona Pozzo di Gotto, la cerimonia di premiazione della XI edizione del Premio Internazionale di Poesia Circolare 2021, davanti ad un numeroso pubblico. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata la poetessa palermitana Myriam De Luca con la poesia “Libertà è diversità”. “Con parole intense, cariche di pathos e struggenti – si legge nella motivazione del premio – l’autore di questa lirica racconta le bellezze e le contraddizioni di una terra antica e mitica come la Sicilia. Leggere i versi della poesia significa addentrarsi con spirituale leggerezza tra profumati cespugli di more e colorate ginestre. Sembra percepire il vento che scompiglia lacrime, capelli e pensieri. “Libertà è diversità” è un viaggio ancestrale ed ascendente che dalla materia giunge alla sostanza delle cose, in cui la terra si trasforma, mutando in molteplici ombre e forme, diventando metafora della vita stessa”.

Al secondo posto si è classificato Sergio Camellini di Modena con la poesia “Acqua, luce al sole, respiro all’aria”, mentre al terzo la poetessa Daniela Barone di Spoleto, ma originaria di Barcellona, con la poesia “Autisticando”.

Sono stati inoltre consegnati il “premio della critica” alla poetessa Lucia Lo Bianco di Palermo, con la poesia “E fu Capaci a scrivere memoria” e il “premio Milena Milani” alla poetessa Grazia Dottore di Messina, con la poesia “Sogno in agrodolce”.

Un “premio speciale” è stato consegnato al poeta, scrittore ed editore di Thule dal 1971 Tommaso Romano di Palermo, personaggio di rilievo della cultura siciliana, degno rappresentate della nostra terra di Sicilia nel mondo, una giusta riconoscenza data dal Museo Epicentro

Le menzioni d’onore sono andate ai poeti Cetti Perrone (Messina), Maria Rita Masetti (San Benedetto del Tronto), Roberto Crinò (Palermo), Pietro Vizzini (Capaci), Giovanni Macrì (Barcellona P.G.), Melania Rossello (Messina), Palma Civello (Palermo).

Tutti gli 85 poeti partecipanti al premio sono stati premiati con una mattonellina d’arte in terracotta realizzata da Nino Abbate appositamente per l’evento organizzato in modo impeccabile con i componenti della commisione. La serata inoltre è stata allietata con l’istallazione circolare “I Fremiti del cuore” di Nino Abbate e Salva Mostaccio e la presentazione del libro scritto da Nino Abbate che racconta la vita, storia e passione del premio di “poesia circolare” (2010-2020). Oltre all’autore sono intervenuti l’architetto Andrea Cristelli e la storica dell’arte Valentina Certo, che hanno scritto le motivazioni dei premiati. A condurre tutta la serata con grande professionalità la giornalista Cristina Saja.