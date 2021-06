Rotary Club di Barcellona e Itt-Lssa Copernico: consegnati gli attestati del “Percorso biomedico – sanitario”

Il presidente del Rotary Club di Barcellona P.G. Francesco Giunta, ed il dirigente scolastico dell’ITT-LSSA Copernico di Barcellona P.G. Laura Calabrò, alla presenza del governatore del distretto 2110 Sicilia-Malta Alfio di Costa, del segretario distrettuale Sergio Malizia, degli assistenti distrettuali, del sindaco del Comune di Barcellona P.G. Pinuccio Calabrò, nonché di tutti i soci del club, hanno festeggiato la conclusione del progetto in convenzione, realizzato dal Rotary e dalla Scuola, denominato PCTO “Percorso biomedico – sanitario”.

Il progetto ha consentito la realizzazione di due laboratori scolastici ed un ciclo completo di lezioni, tenute da professori universitari e medici specializzati in diverse branche della medicina, registrate in conformità alla normativa di emergenza, indirizzate agli studenti del Copernico, in sostituzione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, che non si sono potuti effettuare con modalità tradizionali.

A conclusione del progetto, sono stati consegnati gli attestati di benemerenza ai medici che hanno aderito all’iniziativa, mettendo a diposizione degli studenti la loro esperienza professionale. Tutti i medici intervenuti hanno evidenziato l’importanza della passione per il proprio lavoro e per la ricerca, ponendo al centro la questione della “vocazione” medica e di come essa possa sbocciare negli studenti.

Il buon medico saprà combinare saggiamente scienza, tecnologia, esperienza, umanità ed empatia verso i pazienti.

Di seguito le tematiche e gli esperti che hanno partecipato al progetto: