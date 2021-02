“Acqua azzurra, Acqua chiara”: il progetto del Rotary all’I.C. Bastiano Genovese

Il Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito del progetto “Acqua Azzurra – Acqua Chiara”, ha donato all’istituto comprensivo Bastiano Genovese una colonnina a due vie (fredda e calda) che consentirà agli alunni di riempire le borracce. utilizzando l’acqua potabile della scuola.

Si tratta di un progetto distrettuale del Rotary, al quale il Club di Barcellona, presieduto dall’avv. Francesco Giunta, ha aderito insieme a quello di Sant’Agata Militello, guidato dall’Arch. Massimo Ioppolo, che ha come scopo quello di educare i bambini a non usare le bottiglie di plastica, così da ridurre i rifiuti che ne derivano. All’acquisto della colonnina ha contribuito il Governatore distrettuale Ing. Alfio Di Costa.

“E’ un modo sano – afferma Giunta – per cercare di tutelare l’ambiente e si inserisce in un programma più ampio, che tra qualche anno potrebbe consentire l’installazione di altri dispositivi similari in tutte le scuole”.

La delegazione del Rotary club, guidata dal presidente Giunta, ha destinato la donazione all’Istituto comprensivo retto dalla dirigente Franca Canale, che da anni porta avanti un progetto per la tutela dell’ambiente e per il corretto utilizzo dell’acqua. Anche il Comune di Barcellona ha partecipato alla consegna, con la presenza dell’Assessore alla pubblica istruzione, Viviana Dottore.

“Il Rotary e la scuola già in altre circostanze hanno operano in sinergia – ricorda il presidente – con l’obiettivo principale di formare i ragazzi, i quali rappresentano il futuro della collettività e sono l’investimento fondamentale di tutte le istituzioni, governative e non governative”.