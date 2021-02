La Regione boccia FORSU, la nota unica del Comitato Valle del Mela

Riceviamo e pubblichiamo il seguente Comunicati Stampa:

Le Associazioni, i Comitati, i Gruppi ambientalisti della Valle del Mela a seguito dell’allarme creato nelle ultime settimane sulla situazione relativa alla gestione del sistema rifiuti, intendono prestare la propria convinta adesione alle conclusioni cui è giunta la Commissione tecnica specialistica VIA-VAS della Regione Sicilia cui è stato sottoposto il Progetto per la Realizzazione dell’impianto FORSU da parte della società A2A.

Nel rispetto della normativa vigente, cui nessuno può ritenersi esonerato, la Commissione ha ritenuto necessario esprimere parere negativo sul progetto A2A”.

A tal proposito si ribadiscono le principali criticità riscontrate nel progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti urbani presso la centrale di San Filippo del Mela:

-l’impianto proposto da A2A è sovradimensionato rispetto al fabbisogno dell’ambito territoriale,

l’azienda aveva dimensionato l’impianto considerando di trattare i rifiuti dell’intera provincia di Messina, estendendo il bacino di utenza alle Province di Catania, Enna e Palermo.

-il progetto deve essere rigorosamente rispettoso delle disposizioni normative a tutela del paesaggio

che vietano la realizzazione di impianti nella fascia dei 300 metri dalla battigia

-Tali impianti non possono essere realizzati a qualche centinaio di metri dal centro abitato; i cittadini

di Archi pagano da anni un pesante prezzo in termini ambientali e sanitari per la vicinanza del polo

industriale.

-l’impianto non è conforme alla pianificazione d’ambito vigente