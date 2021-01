La Regione boccia FORSU, il commento ADASC

La commissione regionale VIA-VAS ha bocciato la realizzazione dell’impianto di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) con produzione di biometano proposto dalla società A2A sul territorio di San Filippo del Mela perché “non rispettava le leggi vigenti”.

Sul punto è intervenuta l’ADASC con una nota stampa che riportiamo:

“Premettiamo che l’Associazione è favorevole alla realizzazione di impianti eco-sostenibili per la gestione integrata dei rifiuti, quindi escludendo l’utilizzo di inceneritori e discariche, ma l’impianto proposto dalla società A2A non poteva essere assolutamente autorizzato e quindi realizzato. – così commenta il Presidente Peppe Maimone, che continua – Da anni chiediamo il rispetto rigoroso di tutta la normativa vigente, a difesa dell’ambiente, della salute dei cittadini e per la tutela del paesaggio, il progetto presentava diverse criticità evidenziate anche dalla nostra Associazione. Negli anni siamo stati vittime di impianti industriali autorizzati violando anche le più elementari leggi e ci siamo dovuti rivolgere alla Magistratura”.

Nella relazione inviata dall’associazione sono state argomentate diversi punti quali l’incompatibilità del progetto con il decreto regionale di individuazione dell’A.E.R.C.A. e del SIN, con il Piano Paesaggistico dell’Ambito 9 e con il PRG Consortile. Da evidenziare anche la vicinanza con il Centro Abitato di Archi, alcune abitazioni distano circa 200 metri dall’area prevista dalla società. Motivo principale della bocciatura è il mancato rispetto della legge regionale 9/2010, la quale stabilisce che le Società Regolamentazione Rifiuti (SRR) devono pianificare e approvare gli interventi impiantistici all’interno dell’ambito, quindi anche la programmazione e la localizzazione degli impianti previsti. La SRR Messina Città Metropolitana, con nota prot. ARTA n. 14975 del 11.03.2020, ha dichiarato che “l’impianto in oggetto da localizzare all’interno del territorio del Comune di San Filippo del Mela (ME) non rientra tra quelli previsti nella pianificazione del Piano d’Ambito di questa SRR Messina Area Metropolitana”.