A San Valentino, scegli il “servizio d’asporto” di canzoni d’amore

Riprende a vivere, nel più antico teatro siciliano, la tradizione delle dediche di San Valentino, eseguite dai solisti dell’OJS, su richiesta in live streaming

Un San Valentino 2021 da festeggiare con l’evento “Canzoni d’Amore” in live streaming. E’ ciò che propone la Fondazione the Brass Group a tutti gli innamorati che per la giornata dell’amore desiderano dedicare una canzone, così come accadeva in anni passati in cui, attraverso le radio private, su richiesta venivano trasmesse le canzoni con dedica. Un ritorno al passato per una rinascita nel presente ed un futuro in amore. Così per la Festa degli Innamorati, domenica 14 febbraio dalle ore 18.00 sino alle ore 20.00, il Brass Group attiverà una modalità “da asporto” per le Canzoni d’Amore direttamente presso il proprio domicilio, grazie alla diretta live in streaming, per chi richiede una canzone dedicata. Il pubblico, domenica 14 febbraio, potrà telefonare al Real Teatro Santa Cecilia, al 334 739 1972, per richiedere le canzoni d’amore che saranno eseguite da I Solisti dell’Orchestra Jazz Siciliana, canzoni che, come la colonna sonora di un bel film d’amore, hanno accompagnato tante storie.

Un momento in musica che il Brass vuol regalare ai propri abbonati, agli amanti della musica, a chi ama! La performance sarà basata sull’esecuzione in diretta dei brani richiesti, così come la chiave vitale del jazz vuole, ed il tutto potrà essere anche accompagnato, da chi lo desidera, da dediche che verranno lette dai presentatori durante la diretta streaming spiegando le motivazioni delle canzoni scelte. Un evento unico quello che il Brass Group vuole organizzare, grazie ai propri Maestri in organico che nonostante il periodo non consenta il regolare svolgimento delle attività concertistiche istituzionali, con evidenti e pesanti ricadute economiche, desiderano donare alla comunità siciliana con un momento di distrazione: l’esecuzione live, in diretta streaming, dal più antico teatro siciliano, delle canzoni d’amore che hanno accompagnato la storia di tante vite. Per reagire in musica, insieme sorridendo, alla condizione di vita odierna che nessuno di noi credeva di dover vivere nel terzo millennio.

L’evento “Canzoni d’Amore” sarà in streaming sui canali social della Fondazione The Brass Group pagina facebook, Youtube, sito www.brassgroup.it. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.brassgroup.it.