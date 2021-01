Il Museo Epicentro vince il Bando 2020 di Wikimedia Italia per Piccoli Musei

Il Museo Epicentro di Gala si aggiudica la vittoria del Bando per Piccoli Musei di “Wikimedia Italia”, edizione 2020.

Il Progetto di candidatura è stato redatto dall’architetto Rosario Andrea Cristelli, su delega del Direttore del Museo Epicentro Nino Abbate. La vittoria di questo bando incrementa sicuramente la diffusione della collezione di Epicentro, costituendo un grande stimolo per mettersi in rete con nuove realtà e sviluppare nuove forme di sinergia con il territorio.

La collaborazione con i progetti Wikimedia contribuirà da una parte a promuovere Epicentro e la città di Barcellona Pozzo di Gotto attraverso la condivisione di contenuti specifici, ma anche e soprattutto sensibilizzare alla valorizzazione e alla tutela di un museo verso il suo territorio e la sua comunità, avviando o rafforzando ulteriormente cooperazioni con associazioni e Istituzioni scolastiche, organizzando una serie di eventi dedicati allo scopo, finalizzati alla creazione di ulteriori contenuti da rilasciare con licenza libera.

Entro settembre 2021 si prevede l’organizzazione di una serie di incontri, alcuni a carattere formativo per implementare la conoscenza dei progetti Wikimedia e delle problematiche della cultura e delle licenze libere, destinati in un primo momento al personale interno, che andranno poi a coinvolgere gli istituti locali. Altri a carattere di editathon, per arricchire le voci degli artisti che hanno donato le proprie opere al museo e per caricare la documentazione relativa alle collezioni, nel rispetto dei diritti d’autore degli artisti viventi e alla storia museale, con il coinvolgimento attivo dei partner istituzionali e scolastici. In programma, ulteriori incontri con carattere di performance, legata ai temi della cultura libera, dove artisti, cittadini e studenti realizzeranno opere e contenuti connessi ad uno specifico tema, il tutto in licenza libera.

Il Progetto iniziale vede coinvolti i seguenti attori: Nino Abbate, Direttore e fondatore del Museo Epicentro; Gianluca Abbate, Responsabile della sezione Documentazione Fotografica del Museo Epicentro; Salva Mostaccio, Rappresentante Legale del Museo Epicentro e autrice delle poesie del “Giardino di Salva”; Rosario Andrea Cristelli, Presidente dell’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto CITTA’, architetto esperto in digitalizzazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, formato dal Mibact e delegato, ormai da anni, alla promozione e valorizzazione del Museo Epicentro.

“Un ringraziamento particolare – afferma Nino Abbate – al wikimediano referente per il bando Saverio Giulio Malatesta che ha contribuito a rendere vincente l’offerta progettuale ed in fine un attestato di stima a Marco Chemello per il prezioso lavoro svolto e al Presidente di Wikimedia Italia Matteo Ruffoni.”